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Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Barbara Loschan
продолжениеЕвросоюзу надоела коррупционная Украина
Украинский лидер утвердил формулировку о "стране-агрессоре" России и наплевал на мнение жителей шахтерского края

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса и выступил с пламенной речью на заседании военного кабинета СНБО. За действом можно было наблюдать на официальной странице главы государства в Facebook во вторник, 20 февраля.

"Сегодня, как я и обещал, подписываю закон о реинтеграции Донбасса. Закон ни одной буквой не затрагивает международных обязательств Украины, включая минские договоренности. Украина остается преданной мирному урегулированию ситуации на оккупированном Донбассе, как это и предусмотрено нашими международными обязательствами", – сказал пан Порошенко.

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По его словам, Российская Федерация начала "военную агрессию" в Незалежной 20 февраля 2014 года. "Не нужно думать, что целью России был Крым и восток нашей страны. Я уверен, что целью была, есть и остается вся Украина", – убежден украинский лидер.

По мнению президента, "агрессор" не ожидал, что украинцы дадут достойный отпор врагу, а бойцы ВСУ и волонтеры остановили планы, которые "создавались в высших кабинетах Кремля".

Порошенко отметил, что закон о реинтеграции – это его стратегия по возвращению Крыма в лоно Незалежной. Также документ "квалифицирует российское государство как страну-агрессор", что отныне закрепляется на законодательном уровне. "В этом законе юридически устанавливается, что именно Российская Федерация оккупировала нашу территорию. Он существенно усиливает правовую базу в использовании Вооруженных сил Украины и иных силовых подразделений для обороны страны", – подчеркнул глава Незалежной.

Теперь Порошенко собрался стребовать с России все понесенные убытки и потери, и не только территориальные.

В очередной раз он заявил о присутствии на Украине регулярных войск РФ и о создании "одной из лучших армий" в Европе, имея в виду ВСУ. И так как меняется формат АТО, главнокомандующий потребовал от Генштаба подготовить кандидатуру, кто возглавит боевые силы в Донбассе.

Недавно, 18 января 2018 г., Верховная рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о реинтеграции Донбасса, а 6 февраля парламент разрешил спикеру Андрею Парубию подписать этот документ.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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