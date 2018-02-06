Закону о реинтеграции Донбасса разгребли дорогу

Документ осталось подписать только президенту

Украинская оппозиция не смогла помешать закону о реинтеграции Донбасса. Во вторник, 6 февраля, депутаты Верховной рады отказались даже рассматривать постановление об отмене документа, в тексте которого Россия названа страной-агрессором, Донбасс - оккупированной территорией, а минские соглашения по урегулированию ситуации на юго-востоке страны сведены до уровня ничтожных.

Закон о реинтеграции был инициирован президентом Незалежной Петром Порошенко прошлой осенью и принят Радой 18 января 2018 года. Однако депутаты "Оппозиционного блока" Юрий Бойко, Александр Вилкул и Михаил Папиев не поддержали коллег-парламентариев и зарегистрировали постановление об отмене закона.

По их словам, документ был принят с нарушениями регламента. В результате он задержался в Раде.

Но теперь процедура завершена полностью. Решением абсолютного большинства парламентариев постановление об отмене закона отклонено - оппозиционеры набрали только 37 голосов в свою пользу при необходимом минимуме в 226, сообщает РИА "Новости". Спикер Рады, таким образом, имеет полное право передать документ на подпись главе государства.

Понятно, что ждать себя Порошенко не заставит - быстро подпишет свой собственный закон. Документ вступит в силу после того, как будет опубликован в официальной прессе.

В тексте закона Россия названа страной-агрессором, хотя Москва не раз отрицала и называла неприемлемыми многочисленные и обвинения Киева во вмешательстве РФ в дела Украины, напоминает РИА ФАН.

