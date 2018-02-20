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Евросоюз устал от коррупционной Украины

Фото: GLOBAL LOOK press/CHROMORANGE
Брюссель отказывается спонсировать украинских барыг и хапуг

Евросоюз засомневался в возможности проведения реформ постмайданным Киевом и закрывает программу финансирования реконструкции пунктов пограничного контроля у восточных рубежей ЕС с Незалежной, а также отзывает уже выделенные на нее неизрасходованные средства. Об этом во вторник, 20 февраля, сообщает Reuters со ссылкой на заявление высокопоставленного европейского дипломата.

Отмечается, что на переоборудование системы было предоставлено €29,2 млн ($36 миллионов). Проект был запущен в 2014 г. после того, как в Брюсселе поддержали "прозападных лидеров Киева в период крымского кризиса", пишет агентство. Модернизировать нужно было 6 украинских контрольно-пропускных пунктов на восточной границе ЕС.

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Предполагалось, что эти деньги должны были помочь интегрироваться экономикам Украины и ее соседей из Евросоюза путем строительства или обновления КПП при пересечении границ с Польшей, Венгрией, Словакией и Румынией. Проекты предусматривали сокращение сроков прохождения границ и совершенствование таможенных процедур. Однако, как признался источник агентства, реализация программы сопровождалась рядом задержек, просчетов и перерасходом средств местными чиновниками и подрядчиками. Это следует из переписки между киевскими властями и Еврокомиссией, попавшей в распоряжение издания.

"После оценки мы пришли к выводу, что проекты могут не быть завершены вовремя. Шесть проектов в настоящее время находятся в процессе закрытия, и неизрасходованные деньги возмещены", – сказал представитель ЕС.

Один из высокопоставленных евродипломатов, курирующий связи с Незалежной, и вовсе заявил: "Есть некоторая усталость от Украины. Людей раздражает отсутствие реформ, особенно в сфере борьбы с коррупцией. Все заглохло".

При этом он подчеркнул, что Брюссель продолжит оказывать поддержку стране, которая пребывает четыре года в хрупком состоянии после воссоединения Крыма с Россией и "восстания промосковских сепаратистов на востоке".

К концу 2017 г. ни один из 6 проектов не был завершен. Государственная фискальная служба Украины, контролирующая выполнение программы со стороны Киева, уведомила, что причинами задержек в реализации стали, в частности, кадровые перестановки в ведомстве, длительный процесс проведения тендера и согласований изменений в проекты.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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