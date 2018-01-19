Забор на запор: Россия меняет пограничную политику

Ситуация диктует новые принципы охраны территории страны

Власти прислушались к мнению экспертов и приняли решение ужесточить пограничный режим. Так аналитик Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук Михаил Александров прокомментировал новые "Основы пограничной политики РФ", проект которых обнародовала ФСБ. По мнению Александрова, перемены давно назрели. Теперь нужно поторопиться, чтобы не опоздать.

Среди новшеств, которые приветствует эксперт, - намерение "дифференцированно подходить" к формам пограничной политики с соседними государствами, а также к партнерам по СНГ, ОДКБ, ШОС и прочим союзническим структурам.

"Обострение отношений с Украиной показало, что и с территории Незалежной могут прибывать лица, которые способны представлять угрозу национальной безопасности России", - пояснил Александров "Свободной прессе". Значит, ради безопасности своих граждан нужно забыть былую лояльность и ужесточить пограничный контроль.

"Грузия - государство, которое стремится в НАТО, и на территории которого действуют структуры альянса, способные перебрасывать в Закавказье диверсионные группы", - указал эксперт на причину, по которой и на этом направлении нужен прочный забор.

"Неясная ситуация и с Азербайджаном, который заигрывает с Западом и не обменивается с нами развединформацией. Поэтому вероятность проникновения террористов в Россию с территории Азербайджана тоже имеется", - считает эксперт. В то же время с Ереваном у Москвы полное взаимопонимание, поэтому можно сделать послабление и для пересекающих границу. А вот Душанбе и Бишкек, хоть и состоят в ОДКБ, но доверия не заслуживают. Поэтому в этой стороне пограничникам нужен глаз да глаз.

Вообще, с 1996 г., когда писались прежние "Основы пограничной политики РФ", и врагов у России стало больше, и слабые точки обнажились в других местах.

"Вблизи наших границ имеются очаги напряженности в Донбассе, вокруг Крыма, вокруг Абхазии и Южной Осетии. В этот же список можно включить Курильские острова, в связи с притязаниями на них со стороны Японии, и ситуацию в Баренцевом море, где у нас разногласия с Норвегией", - перечисляет Александров.

А еще есть Северный морской путь, где американцы не признают российский контроль и намерены откусить кусок пирога, и Каспийское море, природные богатства которого прибрежные государства оспаривают уже много лет.

Это то, что вблизи. Но есть и угрозы, которые тянутся к России издалека: в частности, "Исламское государство" (террористическая организация, запрещена в РФ), боевики которой, по последним данным, устраивают плацдарм в Афганистане, представляя опасность для стран Средней Азии, Китая и России. На границе Туркмении уже идут постоянные столкновения.

Видимо, без железного забора с амбарным замком все-таки не обойтись.