Президент Белоруссии возмущен мерами безопасности, введенными Москвой

Александр Лукашенко потребовал добиться от Москвы снятия паспортного контроля на российско-белорусской границе. Об этом президент Белоруссии заявил на совещании по либерализации визового режима.

Напомним, погоня союзной республики за увеличением числа иностранных туристов и ее чрезмерная открытость вынудила российские власти в начале 2016 г. установить на российско-белорусской границе пограничную зону и начать проверку паспортов. Этому предшествовало увеличение Белоруссией срока безвизового пребывания иностранцам с пяти дней до двух недель. За это время они могли не только прокатиться по стране, но и беспрепятственно съездить через открытую границу в Россию и вернуться обратно. Москве это, естественно, пришлось не по нраву.

Но, оказывается, это еще не предел. В соответствии с подписанными Лукашенко указами разрешен безвизовый въезд на срок до 30 дней гражданам Катара и ОАЭ. Минск рассчитывает на арабские инвестиции, но ведь оттуда могут прийти не только деньги, но и исламские террористы. Увеличены сроки безвизового пребывания при поездках в туристические зоны Белоруссии и для граждан других государств. Целью поездки они могут заявлять путешествие, но как отследить истинные намерения и пути следования каждого из этих туристов? Естественно, Россия страхуется от возможных рисков на фоне роста террористической угрозы.

Которую, кстати, признает и сам Лукашенко. На том же совещании он заявил, что "нынешняя миграционная политика Евросоюза, а именно отсутствие реального контроля за перемещением беженцев, уже начинает давать свои печальные плоды. Прежде всего, это рост террористической угрозы в регионе. Поэтому, принимая те или иные решения, надо помнить о наиважнейшем для нас - безопасности граждан Республики Беларусь и тех, кто пребывает в тот или иной момент в Беларуси. Безопасность - прежде всего, никакими деньгами от туризма это не компенсируется". Эти слова белорусского президента цитирует агентство "БЕЛТА".

Но это, по его мнению, не повод для того, чтобы вводить хоть какое-то ужесточение режима прохождения границы Россией.

"Это ненормально, когда между двумя братскими государствами и народами снова восстанавливается граница, которую мы с таким трудом снимали больше 20 лет назад. Не знаю, кому это надо", - возмущался Лукашенко, отметив, что "российская сторона без официального уведомления начала осуществлять полноценный паспортный контроль в отношении всех лиц, следующих на автомобильном транспорте, а затем - на авиа- и железнодорожном".

Он потребовал урегулировать все разногласия с Москвой в пограничной сфере. Тем более что, по словам президента Белоруссии, у двух стран совместные списки иностранцев, которым запрещен въезд на территорию Союзного государства. И те, кто в них внесен, въехать не только в Россию, но и в Белоруссию не сможет. Ну а тем, кого в них нет, - зеленый свет.

Правда, нужно заметить, что, ставя задачу дальнейшей либерализации пребывания иностранцев в стране, Лукашенко призвал детально рассмотреть все аспекты с учетом мировых тенденций и принять оптимальные и взвешенные решения в интересах и самой Белоруссии, и ее соседей. "Мы не должны ни в коем случае создавать проблем всем государствам по периметру Беларуси", - заявил он.