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Донбасс ответит трибуналом на закон Порошенко об интеграции

Фото: Александр Кравченко/ТАСС
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Народные республики не смирятся с узакониванием киевскими властями преступлений ВСУ

В ответ на принятый президентом Украины Петром Порошенко закон о реинтеграции Донбасса провозглашенная Донецкая народная республика создаст народный трибунал. Об этом в четверг, 22 февраля, заявил глава ДНР Александр Захарченко.

"Закон о "реинтеграции" – это закон, который узаконивает военные преступления, оправдывает действия карателей, дает полную свободу на нарушение конституции Украины и основных законов этого государства", – цитирует его Донецкое агентство новостей.

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Захарченко добавил, что в качестве ответной меры руководство народной республики создаст "народный трибунал, который будет осуждать действия карателей".

Порошенко подписал закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" 20 февраля. Уже сегодня в рамках этого документа так называемая АТО – антитеррористическая операция – превратилась в операцию Объединенных сил.

Общее руководство Объединенным оперативным штабом армии будет осуществлять президент как Верховный главнокомандующий. В настоящее время идет согласование кандидатуры главы этого самого штаба ОС, который будет "однозначно человек с боевым опытом", заявил "Радио Свобода" начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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