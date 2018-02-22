Донбасс ответит трибуналом на закон Порошенко об интеграции
В ответ на принятый президентом Украины Петром Порошенко закон о реинтеграции Донбасса провозглашенная Донецкая народная республика создаст народный трибунал. Об этом в четверг, 22 февраля, заявил глава ДНР Александр Захарченко.
"Закон о "реинтеграции" – это закон, который узаконивает военные преступления, оправдывает действия карателей, дает полную свободу на нарушение конституции Украины и основных законов этого государства", – цитирует его Донецкое агентство новостей.
Захарченко добавил, что в качестве ответной меры руководство народной республики создаст "народный трибунал, который будет осуждать действия карателей".
Порошенко подписал закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" 20 февраля. Уже сегодня в рамках этого документа так называемая АТО – антитеррористическая операция – превратилась в операцию Объединенных сил.
Общее руководство Объединенным оперативным штабом армии будет осуществлять президент как Верховный главнокомандующий. В настоящее время идет согласование кандидатуры главы этого самого штаба ОС, который будет "однозначно человек с боевым опытом", заявил "Радио Свобода" начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко.
Россияне отчаялись накопить на жизнь
Объем сберегательных вкладов населения падает рекордными темпами
Российских керлингистов лишили медалей
Решение принято в отсутствие спортсмена
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- Раскрыта тайна "черепа пришельцев" у людей
- НЛО прилетел в Беларусь за картошкой
- Инопланетяне посылают на Землю смерть
Сирия
- Израиль ударил по Сирии и потерял истребитель
- США нашли оправдание удару коалиции в Сирии
- В Сирии рухнул построенный российскими военными мост
Выбор читателей
- Пугачева исчезнет в 2018 году
- Воришки придумали новый способ обмана пенсионеров
- Мать пермского головореза отказалась от него
- Табаков навсегда попрощался со зрителями
- На Цымбалюк-Романовскую напали в "Прямом эфире"
- В Крыму прогремел взрыв
- Рубль нокаутируют к выборам
- Венчание Пугачевой ужаснуло поклонников
- Биткоин опустился до минимума
- Российские поезда утащили с Украины рабочие рельсы
- Джигарханян выиграл от развода
- Разгадана главная тайна "пьяного мальчика"
- Путин раскрыл правду о стукаче WADA
- Апокалипсис грянет через 2 недели
- Россияне выйдут на Олимпиаде под Георгиевским флагом
- Саакашвили захватил Раду
- Назван признак скорой смерти
- Центробанк обрушил рубль
- Пугачева обвенчалась с пятым мужем
- Пропавшую участницу "Дома-2" нашли в тяжелом состоянии
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина