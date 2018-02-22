Норкин подрался в эфире с украинским экспертом
Ведущий программы "Место встречи" на НТВ Андрей Норкин в прямом эфире вступил в кулачный поединок с постоянным представителем на передаче группы так называемых украинских экспертов-аналитиков-ученых – Дмитрием Суворовым. Этот персонаж неоднократно заявлял, что считает себя настоящим бандеровцем и гордится сиим фактом.
Во время обсуждения ситуации в Донбассе обстановка в студии накалилась в момент, когда участники с противоположными точками зрения на конфликт пытались высказаться на предмет, кто больше страдает: родители погибших детей Донбасса или дети погибших военнослужащих ВСУ. Апофеозом спора стало количество именно погибших детей в шахтерском регионе.
Оппонент пана Суворова немецкий депутат Андреас Маурер, который побывал в ДНР, называя цифру в 200 человек со дня начала конфликта в Донбассе, вызвал у того истерику. Гость с Незалежной возопил: "Покажи, мерзавец, фотографии!". И тут не выдержал Норкин, который подошел к поклоннику Бандеры и попытался руками утихомирить или вывести его. Но украинец снял очки и двинулся врукопашную.
В результате потасовку прекратили, а Суворова все-таки из студии сопроводили.
Соведущая Норкина Ольга Белова поддержала коллегу, отметив, что эксперт вел себя по-хамски. "Другого исхода быть не могло. Я, к сожалению, женщина, и не смогла приложить руку", – цитирует ее Life.
Телеканал принес свои извинения зрителям, ставшими свидетелями данного инцидента. "Темы обсуждаются самые острые. Случается, что участники дискуссии не всегда могут сдержать зашкаливающие эмоции", – говорится в заявлении НТВ.
В декабре 2017 года в ООН сообщали, что с начала военных действий в Донбассе погибли минимум 2 тыс. 523 мирных жителя. Среди них 1399 мужчин, 837 женщин, 91 мальчик, 47 девочек, а также 149 человек, пол которых установить не удалось.
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