Страну могут "раздербанить" миротворцы

Украина нужна Западу только как полигон, на котором будут пробовать, как решать конфликты на тех или иных территориях в рамках миротворческих миссий. Эксперимент, и не более.

Об этом в эфире телеканала "112" заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос. По его словам, "голубые каски", которых ООН планирует разместить на территории страны, не будут подчиняться украинским законам. И в конечном итоге киевские власти не смогут повлиять на действия зарубежных гостей – судьба Незалежной будет решаться на мировой политической арене.

По разным оценкам, всего на Украину могут приехать 30-35 тысяч военных из разных стран. Пока стороны не могут договориться, кто же это будет. Но Киев уже успел отказать белорусским миротворцам, так как эта страна входит в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), где главенствующая роль принадлежит России.

При создании определенных условий предоставить свои войска для миротворческой миссии предложила и Швеция. Об этом на Мюнхенской конференции 17 февраля заявил министр обороны Питер Хултквист, вызвав волну дискуссии в СМИ. Ранее предлагали свои "голубые каски" Германия и Австрия.

Однако такие варианты пока категорически не устраивают ДНР и ЛНР, представители которых ранее неоднократно заявляли, что хотят видеть в Донбассе только российских миротворцев.

Пока вопрос не будет решен в формате минских соглашений, гостей с Запада в Донбассе не будет вообще. И судя по словам Матиоса, часть украинской верхушки не желает видеть на Украине "голубые каски", так как они ограничат власть Киева. Все помнят югославский пример, тогда страна попросту прекратила свое существование, и вряд ли украинцы хотят, чтобы с их государством произошло нечто подобное.

По мнению экспертов, обсуждать, кто войдет в Донбасс в качестве миротворцев, просто бессмысленно, так как не решен главный вопрос – войдут ли они туда вообще. Также должны быть определены их задачи и полномочия. Но пока переговоры никак не сдвинутся с мертвой точки.

На данный момент позиция России – разместить миротворцев ООН только на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом 22 сентября прошлого года заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. А вот у Запада другое мнение на этот счет. Как подчеркнул 3 января в Киеве министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, миссия ООН должна находиться на всей территории Донбасса.