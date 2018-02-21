В суде перед Порошенко раздели женщин
Грудь-контроль пришлось пройти женщинам, прибывшим в среду, 21 февраля, в Оболонский районный суд Киева. Ожидалось, что свои показания по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича даст действующий глава страны Петр Порошенко. Поэтому охрана, опасаясь провокаций, на входе велела женщинам распахивать пальто и куртки.
Одну активистку Femen таким образом отловили, пишет "Strana.ua". В поисках сообщниц еще раз проверили всех блондинок, уже попавших в здание суда: их заводили в туалет и велели полностью оголять верх – снимать свитера, рубашки, платья.
Но и этого правоохранителям казалось мало. Уже перед самым входом в зал суда была установлена рамка металлоискателя и рядом пустая комната, где вызывающую подозрения публику досматривали еще раз.
Впрочем, зря только дамам портили прически. Порошенко на суд так и не явился. Прокурор Руслан Кравченко объяснил ситуацию крайней занятостью президента и проблемами безопасности, попросив позволения провести допрос по видеосвязи.
"Просим суд обеспечить допрос президента Петра Порошенко в режиме видеоконференции", – сказал он.
Защитник Виктора Януковича Виталий Сердюк выразил протест. "Я обращаюсь к прокурорам с просьбой не позорить президента и дать возможность выступить перед судом лично, – заявил он. – Есть слово президента, что он явится и что решил дать показания. Это слово должно уважаться и прокурорами, и руководителями аппарата, и судом, который признал необходимость допроса этого свидетеля", – подчеркнул адвокат, отметив, что предпринятые в суде меры безопасности беспрецедентны. "
Я таких мер никогда не видел, поэтому непонятно, что так испугало прокуроров, чтобы своего свидетеля прятать", - приводит ТАСС слова Сердюка.
Однако судьи, посовещавшись, решили просьбу прокурора удовлетворить. Решено, что допрос начнется в 14:00 (15:00 мск) и продлится в течение полутора часов, причем в ходе видеоконференции возможны перерывы, так как глава государства запланировал несколько важных телефонных звонков. Инициативу стороны защиты о том, чтобы перенести заседание на более удобное для президента время, суд не поддержал.
Дело о госизмене Януковича рассматривается в украинском суде заочно с 4 мая 2017 года. Прокуратура заявляет, что экс-президент в марте 2014 г. призывал Кремль ввести на Украину войска. Янукович это отрицает, как, впрочем, и Москва.
Обвинению осталось допросить двух свидетелей – Порошенко и постпреда Украины в ООН Владимира Ельченко. После этого суд сможет приступить к опросу свидетелей защиты.
Что касается отношений Петра Алексеевича с феминистками, то они не сложились. Не так давно эти "эмансипе" попробовали убрать президента Незалежной с традиционного Венского бала показав обнаженную женскую грудь, напоминают Dni.RU. Но его это ничуть не взволновало – наверное, украинскому лидеру не привыкать, а может, он не приметил столь пикантного зрелища.
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