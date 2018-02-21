Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В суде перед Порошенко раздели женщин

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Li Muzi
продолжениеКлимкин разрушил надежды Украины на НАТО
Правоохранители опасались активисток Femen. Сам президент предпочел не показываться на людях

Грудь-контроль пришлось пройти женщинам, прибывшим в среду, 21 февраля, в Оболонский районный суд Киева. Ожидалось, что свои показания по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича даст действующий глава страны Петр Порошенко. Поэтому охрана, опасаясь провокаций, на входе велела женщинам распахивать пальто и куртки.

Одну активистку Femen таким образом отловили, пишет "Strana.ua". В поисках сообщниц еще раз проверили всех блондинок, уже попавших в здание суда: их заводили в туалет и велели полностью оголять верх – снимать свитера, рубашки, платья.

По теме

Но и этого правоохранителям казалось мало. Уже перед самым входом в зал суда была установлена рамка металлоискателя и рядом пустая комната, где вызывающую подозрения публику досматривали еще раз.

Впрочем, зря только дамам портили прически. Порошенко на суд так и не явился. Прокурор Руслан Кравченко объяснил ситуацию крайней занятостью президента и проблемами безопасности, попросив позволения провести допрос по видеосвязи.

"Просим суд обеспечить допрос президента Петра Порошенко в режиме видеоконференции", – сказал он. 

Защитник Виктора Януковича Виталий Сердюк выразил протест. "Я обращаюсь к прокурорам с просьбой не позорить президента и дать возможность выступить перед судом лично, – заявил он. – Есть слово президента, что он явится и что решил дать показания. Это слово должно уважаться и прокурорами, и руководителями аппарата, и судом, который признал необходимость допроса этого свидетеля", – подчеркнул адвокат, отметив, что предпринятые в суде меры безопасности беспрецедентны. "

Я таких мер никогда не видел, поэтому непонятно, что так испугало прокуроров, чтобы своего свидетеля прятать", - приводит ТАСС слова Сердюка.

Однако судьи, посовещавшись, решили просьбу прокурора удовлетворить. Решено, что допрос начнется в 14:00 (15:00 мск) и продлится в течение полутора часов, причем в ходе видеоконференции возможны перерывы, так как глава государства запланировал несколько важных телефонных звонков. Инициативу стороны защиты о том, чтобы перенести заседание на более удобное для президента время, суд не поддержал.

Дело о госизмене Януковича рассматривается в украинском суде заочно с 4 мая 2017 года. Прокуратура заявляет, что экс-президент в марте 2014 г. призывал Кремль ввести на Украину войска. Янукович это отрицает, как, впрочем, и Москва.

Обвинению осталось допросить двух свидетелей – Порошенко и постпреда Украины в ООН Владимира Ельченко. После этого суд сможет приступить к опросу свидетелей защиты.

Что касается отношений Петра Алексеевича с феминистками, то они не сложились. Не так давно эти "эмансипе" попробовали убрать президента Незалежной с традиционного Венского бала показав обнаженную женскую грудь, напоминают Dni.RU. Но его это ничуть не взволновало – наверное, украинскому лидеру не привыкать, а может, он не приметил столь пикантного зрелища. 

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...

США лишили Россию миллиардов долларов

В Вашингтоне подсчитали урон российского бюджета от санкций

Европа крепко подсела на российский газ

Отечественные углеводороды захватят половину европейского рынка

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей