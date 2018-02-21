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Климкин разрушил надежды Украины на НАТО

Павел Климкин. Фото: GLOBAL LOOK press/Str
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Глава МИД Незалежной трезво оценил будущее страны

У Украины нет шансов вступить в Евросоюз или Североатлантический союз. Это откровенно признал в среду, 21 февраля, глава внешнеполитического ведомства страны Павел Климкин.

"Сегодняшняя Украина пока не имеет шансов стать членом ЕС и НАТО", – прямо сказал он. Однако указал, что когда-нибудь в будущем это возможно, поскольку Незалежная достойна влиться в эти ряды. Конечно, это станет реальным только при поддержке Большого брата, дал понять министр. "Будущая Украина при помощи наших друзей обязательно заслужит это", – приводит "Интерфакс-Украина" заявление Климкина, которое он сделал во время пресс-конференции с датским коллегой Андерсом Самуэльсеном.

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По мнению Климкина, сейчас приблизиться к ЕС и НАТО Украине мешают коррупция и не дотягивающая до высоких стандартов судебная система. Но реформы, которые Киев уже проводит и готов продолжать, приблизят украинцев к западным партнерам.

Что конкретно Киеву придется сделать, чтобы получить надежду на светлое будущее, Климкин надеется узнать 27 июня, когда в Копенгагене состоится Международная конференция по вопросам реформ.

"Идея этой конференции – не просто поговорить о реформах, а обсудить реальные существенные шаги, которые сделают Украину более демократической и более европейской", – подчеркнул министр.

На прошлой неделе, выступая на Международной конференции по безопасности в Мюнхене, президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев держит курс на интеграцию с НАТО. Однако, как считает посол Незалежной при НАТО Вадим Пристайко, все дело портит Россия: дескать, в альянсе есть силы, которые не хотят раздражать Москву.  

Николай ВИКТОРОВ
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