На нашу страну могут напасть в любой момент со стороны Незалежной

В составе 58-й общевойсковой армии ВС РФ, дислоцированной на Северном Кавказе, к концу года сформируют две новые мотострелковые дивизии. По всей видимости, часть сил разместят поближе к Украине на случай возможного военного конфликта.



Новые дивизии будут вооружены современными танками Т-72Б3 и боевыми машинами пехоты БМП-3. Одна мотострелковая дивизия в составе 58-й армии уже есть, а с тремя она станет самым сильным войсковым объединением в вооруженных силах. Предполагаемое размещение отдельных полков новых дивизий на территории Краснодарского и Ставропольского краев свидетельствует о том, что военное руководство страны ожидает удара именно со стороны юго-запада, отмечает "Свободная пресса".

Наблюдатели называют это закономерным решением. Превращение бригады в дивизию требует значительного увеличения численности офицерского состава, формирования многочисленных дополнительных частей и соединений, землеотводов под новые гарнизоны, парки боевой техники и полигоны и так далее. Однако даже при ограниченном финансировании сделать это было необходимо.

При бывшем министре обороны Анатолии Сердюкове стратегические юго-западное, западное и северо-западное направления фактически остались без прикрытия, когда все дивизии сократили до бригад, а общевойсковые армии или расформировали, или перевели вглубь страны, подальше от границы. В итоге европейская часть России оказалась очень плохо защищена от возможного внешнего вторжения.

После украинского кризиса 2013-2014 гг. США и другие страны альянса стали наращивать военное присутствие у российских рубежей. Вооруженные силы Польши провели репетицию 800-километрового марша в сторону Белоруссии и России. В ней участвовало столько сил и средств, сколько обычно не задействуется в региональном конфликте. А американцы заказали подробное исследование транспортной и промышленной инфраструктуры Белоруссии, Украины, Молдавии, Финляндии и Польши – территорий, прилегающих к РФ. Все говорит о том, что НАТО готовится к полномасштабной войне.

Чтобы страны НАТО не отважились на вторжение, Россия принимает спешные ответные меры, в том числе развертывает мощные группировки на самых вероятных направлениях атаки. В Подмосковье для обороны столицы воссоздана 1-я гвардейская танковая армия из двух дивизий. Дивизии также располагаются в Ростовской, Воронежской и Смоленской областях. Все они прикрывают именно украинское направление, то есть именно оттуда командование ждет подвоха.

Судя по всему, такие силы сосредотачиваются не столько для отражения атаки Вооруженных сил Украины, сколько для противодействия силам НАТО, которые могут напасть на нашу страну с украинской территории. Власти Незалежной активно зазывают к себе натовских военных, забывая о том, что в случае начала войны на украинском участке границы с РФ и контрнаступления наших сил от Украины ничего не останется.