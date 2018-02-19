На Мюнхенской конференции по вопросам безопасности президент Украины показал истинное лицо

Петра Алексеевича застукали "на горячем". Мало того, еще и сняли это на видео. А сделала это журналистка Соня Кокшина.

Она заявила, что сняла украинского лидера на камеру. На конференции по вопросам безопасности в Мюнхене Порошенко говорил мало и выглядел пьяным, пишет "РЕН ТВ".

На кадрах видно, как он, веселый и хмельной, выходит из лифта, жмет руку журналисту и идет дальше.

На конференции президент Украины сказал об эффективности антироссийских санкций и о том, как они работают.

В неприглядном виде Петр Порошенко показался не в первый раз. И при этом он был всегда весел и доволен собой.