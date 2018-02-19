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Петра Алексеевича застукали "на горячем". Мало того, еще и сняли это на видео. А сделала это журналистка Соня Кокшина.
Она заявила, что сняла украинского лидера на камеру. На конференции по вопросам безопасности в Мюнхене Порошенко говорил мало и выглядел пьяным, пишет "РЕН ТВ".
На кадрах видно, как он, веселый и хмельной, выходит из лифта, жмет руку журналисту и идет дальше.
На конференции президент Украины сказал об эффективности антироссийских санкций и о том, как они работают.
В неприглядном виде Петр Порошенко показался не в первый раз. И при этом он был всегда весел и доволен собой.
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