Украина запретила ставить на Ан-148 свои двигатели
Украинские двигатели для гражданских самолетов Д-436 больше не будут поставляться в Россию. Такое решение приняли киевские власти, сообщил замминистра промышленности РФ Олег Бочаров.
"К сожалению, власти Украины запретили поставлять 436-й двигатель для гражданских целей", – подтвердил он ТАСС.
При этом удар нанесен не только по российскому, но и украинскому авиапрому. Запорожское предприятие "Мотор Сич", которое выпускает данные двигатели, остается без рынка сбыта, и его выживание оказывается под вопросом.
Д-436 устанавливаются на самолеты Ан-148, которые собирают на Воронежском авиастроительном заводе в России, и на самолеты-амфибии Бе-200.
Ранее украинские специалисты авиаконцерна "Антонов" присоединились к комиссии Международного авиационного комитета (МАК), ведущей расследование катастрофы Ан-148.
Крушение произошло 11 февраля в Подмосковье. Погибли 71 человек – 65 пассажиров и 6 членов экипажа.
Тогда на Украине заявили о готовности направить специалистов для помощи в расследовании авиакатастрофы, напоминает телеканал "360".
Биткоин поднимет цены на свет
Производство криптовалют требует огромных затрат энергии
Трамп признал США посмешищем
Разъяренный обвинениями в свой адрес глава государства отчаянно призывает американцев поумнеть
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- Инопланетяне посылают на Землю смерть
- За пуском SpaceX наблюдали пришельцы
- Пьяных инопланетян засекли на Бермудах
Сирия
- Израиль ударил по Сирии и потерял истребитель
- США нашли оправдание удару коалиции в Сирии
- В Сирии рухнул построенный российскими военными мост
Выбор читателей
- Пугачева исчезнет в 2018 году
- Воришки придумали новый способ обмана пенсионеров
- Мать пермского головореза отказалась от него
- Табаков навсегда попрощался со зрителями
- На Цымбалюк-Романовскую напали в "Прямом эфире"
- В Крыму прогремел взрыв
- Рубль нокаутируют к выборам
- Венчание Пугачевой ужаснуло поклонников
- Биткоин опустился до минимума
- Российские поезда утащили с Украины рабочие рельсы
- Джигарханян выиграл от развода
- Разгадана главная тайна "пьяного мальчика"
- Путин раскрыл правду о стукаче WADA
- Апокалипсис грянет через 2 недели
- Россияне выйдут на Олимпиаде под Георгиевским флагом
- Саакашвили захватил Раду
- Назван признак скорой смерти
- Центробанк обрушил рубль
- Пугачева обвенчалась с пятым мужем
- Пропавшую участницу "Дома-2" нашли в тяжелом состоянии
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина