Украина запретила ставить на Ан-148 свои двигатели

Киев лишает свои предприятия рынков сбыта

Украинские двигатели для гражданских самолетов Д-436 больше не будут поставляться в Россию. Такое решение приняли киевские власти, сообщил замминистра промышленности РФ Олег Бочаров.

"К сожалению, власти Украины запретили поставлять 436-й двигатель для гражданских целей", – подтвердил он ТАСС.

При этом удар нанесен не только по российскому, но и украинскому авиапрому. Запорожское предприятие "Мотор Сич", которое выпускает данные двигатели, остается без рынка сбыта, и его выживание оказывается под вопросом.

Д-436 устанавливаются на самолеты Ан-148, которые собирают на Воронежском авиастроительном заводе в России, и на самолеты-амфибии Бе-200.

Ранее украинские специалисты авиаконцерна "Антонов" присоединились к комиссии Международного авиационного комитета (МАК), ведущей расследование катастрофы Ан-148.

Крушение произошло 11 февраля в Подмосковье. Погибли 71 человек – 65 пассажиров и 6 членов экипажа.

Тогда на Украине заявили о готовности направить специалистов для помощи в расследовании авиакатастрофы, напоминает телеканал "360".

