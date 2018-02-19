Баку создает дружественный тройственный союз
Региональный союз с участием Киева, Баку и Анкары создается с подачи азербайджанской стороны, сообщает в понедельник, 19 февраля, агентство "АЗЕРТАДЖ" со ссылкой на посла Азербайджана в Незалежной Азера Худиева.
Отмечается, что первые политические консультации по данному вопросу пройдут уже 6 марта в Баку.
В столицу Азербайджана для участия в совещаниях прибудут делегации под руководством замминистра иностранных дел Украины Василия Боднара и заместителя главы МИД Турции Умида Ялчина. Азербайджанцев будет представлять также замминистра иностранных дел Халаф Халафов.
Предполагается, что будущие союзники намерены обсудить следующие темы: текущее положение и перспективы развития политического, экономического, энергетического и гуманитарного партнерства между тремя странами, развитие плодотворного сотрудничества в рамках международных организаций.
Кроме того, делегации хотят обсудить вопросы успешного осуществления в формате Азербайджан-Турция-Украина грузоперевозок с помощью новых транспортных коридоров, перевозки энергоресурсов посредством бассейнов Каспийского и Черного морей.
По словам Худиева, создание этого союза "доказывает, что без участия Азербайджана невозможно реализовать региональные и международные проекты".
Вероятно, новое образование больше всего необходимо Киеву, поскольку сейчас у него проблемы как с Евросоюзом, так и с МВФ, которые для финансовой подпитки стремительно катящейся в экономическую пропасть Украины требуют и требуют быстрейших реформ в стране. А Баку и Анкаре по большому счету до этих преобразований в Незалежной нет никакого дела.
Напомним, сегодня Международный валютный фонд выпустил заявление, в котором в очередной раз напомнил киевским властям о необходимости ускорить выполнение обязательств, предусмотренных программой сотрудничества с фондом.
"Сейчас важно, чтобы власть Украины обеспечила безотлагательное рассмотрение, в соответствии с парламентскими процедурами, законопроекта об Антикоррупционном суде и чтобы при этом во время его рассмотрения в парламенте были учтены поправки, необходимые для приведения окончательного текста закона в полное соответствие с предусмотренными программой обязательствами и рекомендациями Венецианской комиссии Совета Европы", – цитирует сообщение телеканал "112".
Издание пишет, что в настоящее время долг Украины перед МВФ составляет $12,1 миллиарда. Эта сумма состоит из обязательств Нацбанка ($7,2 млрд) и Минфина ($4,9 миллиарда).
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