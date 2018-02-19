Украина не выдержит очередного майдана
Сейчас политикам нужно искать то, что объединяет украинцев, а очередная "революция гидности" только убьет Незалежную. К такому выводу пришел лидер "Радикальной партии", депутат Верховной рады, один из ярых сторонников последнего майдана Олег Ляшко.
"Запас прочности украинцев исчерпан. Сегодня нужно сшивать страну. Противостояние, распри, взаимоборство приведут к уничтожению государства, как это было в начале ХХ века... Чем тогда закончилось? Перессорились: Скоропадский выносил Грушевского, затем Петлюра выносил Скоропадского, в конце все оказались за границей, а победили большевики", – цитирует Ляшко его пресс-служба.
По словам нардепа, подобные разборки среди национальных героев привели к голодомору, репрессиям и миллионам убитых украинцев.
"Все из-за того, что тогдашние политики не смогли поставить интересы государства выше собственной задницы – каждый хотел примоститься в то или иное кресло", – отметил поклонник вил и вышиванок.
Ляшко считает, что сейчас истеблишмент должен модернизировать Незалежную, а не искать собственной выгоды.
"Наши политики борются за место на кладбище – это все, чем они занимаются. А надо вытаскивать страну вперед, обновлять ее и делать современной", – подчеркнул депутат.
В качестве положительных примеров такого отношения гражданина и государства он привел запуск американцем Илоном Маском "Теsla" в космос", китайцами – квантового спутника. Турция же, по его словам, "когда-то была в долгах как в шелках, а сейчас у них ни одной копейки задолженности перед МВФ". Положительный пример показывают и поляки, отказавшиеся от кредита Международного валютного фонда в €10 млрд, потому что у них ныне все нормально с экономикой.
"А мы дороги не можем отремонтировать между Тернополем и Дубно, или Херсоном и Николаевом, и зерном торгуем вместо продукции. С 60 млн т собранных зерновых 40 млн т продали за копейки. А надо налаживать агропереработку в селе и продавать булочки, макароны или хотя бы муку", – резюмировал Ляшко.
В середине января этого года
старший научный сотрудник Центра Евразии влиятельной американской
неправительственной организации "Атлантический совет" (Atlantic Council)
Диана Френсис
напророчила Незалежной третий майдан, итогом которого станет то, что украинцы свергут все свои элиты, а их действия получат международную поддержку. По ее мнению, после такой революции на Украине не будет хаоса, какой случился после Евромайдана-2014.
Биткоин поднимет цены на свет
Производство криптовалют требует огромных затрат энергии
Трамп признал США посмешищем
Разъяренный обвинениями в свой адрес глава государства отчаянно призывает американцев поумнеть
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- Инопланетяне посылают на Землю смерть
- За пуском SpaceX наблюдали пришельцы
- Пьяных инопланетян засекли на Бермудах
Сирия
- Израиль ударил по Сирии и потерял истребитель
- США нашли оправдание удару коалиции в Сирии
- В Сирии рухнул построенный российскими военными мост
Выбор читателей
- Пугачева исчезнет в 2018 году
- Воришки придумали новый способ обмана пенсионеров
- Мать пермского головореза отказалась от него
- Табаков навсегда попрощался со зрителями
- На Цымбалюк-Романовскую напали в "Прямом эфире"
- В Крыму прогремел взрыв
- Рубль нокаутируют к выборам
- Венчание Пугачевой ужаснуло поклонников
- Биткоин опустился до минимума
- Российские поезда утащили с Украины рабочие рельсы
- Джигарханян выиграл от развода
- Разгадана главная тайна "пьяного мальчика"
- Путин раскрыл правду о стукаче WADA
- Апокалипсис грянет через 2 недели
- Россияне выйдут на Олимпиаде под Георгиевским флагом
- Саакашвили захватил Раду
- Назван признак скорой смерти
- Центробанк обрушил рубль
- Пугачева обвенчалась с пятым мужем
- Пропавшую участницу "Дома-2" нашли в тяжелом состоянии
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина