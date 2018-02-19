Разборки нынешней украинской элиты между собой и борьба за властные места приведут страну к катастрофе

Сейчас политикам нужно искать то, что объединяет украинцев, а очередная "революция гидности" только убьет Незалежную. К такому выводу пришел лидер "Радикальной партии", депутат Верховной рады, один из ярых сторонников последнего майдана Олег Ляшко.

"Запас прочности украинцев исчерпан. Сегодня нужно сшивать страну. Противостояние, распри, взаимоборство приведут к уничтожению государства, как это было в начале ХХ века... Чем тогда закончилось? Перессорились: Скоропадский выносил Грушевского, затем Петлюра выносил Скоропадского, в конце все оказались за границей, а победили большевики", – цитирует Ляшко его пресс-служба.

По словам нардепа, подобные разборки среди национальных героев привели к голодомору, репрессиям и миллионам убитых украинцев.

"Все из-за того, что тогдашние политики не смогли поставить интересы государства выше собственной задницы – каждый хотел примоститься в то или иное кресло", – отметил поклонник вил и вышиванок.

Ляшко считает, что сейчас истеблишмент должен модернизировать Незалежную, а не искать собственной выгоды.

"Наши политики борются за место на кладбище – это все, чем они занимаются. А надо вытаскивать страну вперед, обновлять ее и делать современной", – подчеркнул депутат.

В качестве положительных примеров такого отношения гражданина и государства он привел запуск американцем Илоном Маском "Теsla" в космос", китайцами – квантового спутника. Турция же, по его словам, "когда-то была в долгах как в шелках, а сейчас у них ни одной копейки задолженности перед МВФ". Положительный пример показывают и поляки, отказавшиеся от кредита Международного валютного фонда в €10 млрд, потому что у них ныне все нормально с экономикой.

"А мы дороги не можем отремонтировать между Тернополем и Дубно, или Херсоном и Николаевом, и зерном торгуем вместо продукции. С 60 млн т собранных зерновых 40 млн т продали за копейки. А надо налаживать агропереработку в селе и продавать булочки, макароны или хотя бы муку", – резюмировал Ляшко.

В середине января этого года старший научный сотрудник Центра Евразии влиятельной американской неправительственной организации "Атлантический совет" (Atlantic Council) Диана Френсис напророчила Незалежной третий майдан, итогом которого станет то, что украинцы свергут все свои элиты, а их действия получат международную поддержку. По ее мнению, после такой революции на Украине не будет хаоса, какой случился после Евромайдана-2014.

