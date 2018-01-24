Ляшко напугал европейцев русской икрой

Украинский радикал после купания в крещенской проруби разразился истеричной речью в ПАСЕ

Депутат Верховной рады Олег Ляшко стращает Европу плохим самочувствием, если представители ЕС продолжат есть красную икру с парламентариями из России в ресторанах Страсбурга. По его уверению, деликатес встанет у европейцев поперек горла. Об этом он самозабвенно вещал в ходе сессии ПАСЕ.

Так лидер Радикальной партии отреагировал на некие тайные, с его точки зрения, переговоры с участием руководителей политических групп, фракций и членов российской делегации о возвращении России в зал Парламентской Ассамблеи.

Напомним, накануне украинских представителей, за исключением одного делегата, действительно не допустили на закрытое заседание специального комитета ПАСЕ, в котором приняли участие депутат Госдумы Петр Толстой и председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Так вот, пан Ляшко усмотрел в нехватке денег главную мотивацию возвращения выдуманного Киевом "российского агрессора" в сессионный зал, в чем залихватски упрекнул европейцев. Затем перечислил все последние беды Незалежной, опять же возложив всю вину на Россию: гибель 10 тыс жителей страны в Донбассе, потери 20% украинского промышленного потенциала, "лучшего в Европе аэропорта Прокофьева" (которого киборги и ВСУ разбомбили вхлам), невозможность проводить матчи Лиги чемпионов "на самом лучшем стадионе в Европе "Шахтер" (как и донецкого клуба, драпанувшего от главных своих болельщиков прочь из города), а также затопленные шахты.

Затем радикал вспомнил Гитлера и разразился тирадой о госграницах.

"Возможно, вы забыли, что когда-то и Страсбург не был Францией? Возможно вы призываете к пересмотру границ? Тогда для чего мы здесь с вами собрались? Предлагаю вам, уважаемые коллеги, обсуждать вопрос не возвращения России в этот зал, а остановку российской агрессии... Но если кто-то из вас презирает границы Украины, где гарантия, что завтра не будут уважать границы вашего государства?" - обратился Ляшко к евродепутатам, тыча строго в них пальцем.

Ну, и в конце пламенной речи призвал объединиться, чтобы дать отпор "агрессору" на Украине, а то мало ли что.

"Мы сильная нация, сильная страна, нет никакого сомнения, что мы победим. Но в это время борьбы против новейшей тирании мы должны быть вместе. А не искать повод, чтобы сесть и поесть в каком-нибудь страсбургском ресторане красную икру с россиянами. Смотрите, чтобы и красная икра поперек горла не стала тем, кто ее ест!" - погрозил он.

О несколько курьезном моменте, случившемся с депутатом Рады перед выступлением, рассказал на своей странице в Facebook украинский журналист Руслан Коцаба, который присутствовал на заседании ПАСЕ в Страсбурге.

"Выступал радикал Олежик Ляшко. Прикольно, что представляли его как "госпожа Ляшко", а еще мне очень понравилось, что после его дешевой и неискренней патетики только один-единственный человек в зале ПАСЕ аплодировал - это была (первый зампредседателя ВР) Ира Геращенко", - написал Коцаба.

По его словам, больше никто "этому чудику" не хлопал, включая и представителей украинской делегации, который до сих пор "цинично пиарится на войне, крови и ненависти".

