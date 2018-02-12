Украину привлекли к расследованию крушения Ан-148
Самолет Ан-148, потерпевший крушение в Подмосковье 11 февраля, разрушился от удара о землю. Как сообщает Следственный комитет России (СКР), в момент падения на борту не было пожара. Взрыв произошел только после падения воздушного судна. Это уже установлено официально.
К 13:30 мск 12 февраля удалось обнаружить только параметрический бортовой самописец. Поиски речевого продолжаются, отмечает сайт "Комсомольская правда". Содержание черных ящиков позволит экспертам МАК детально восстановить картину полета и установить причину катастрофы.
Комиссия Международного авиационного комитета (МАК) совместно с СКР и другими ведомствами сейчас отрабатывает все версии произошедшего. Изучаются образцы топлива, медицинские книжки экипажа и сервисные документы самолета. Кроме того, к расследованию привлечены специалисты с Украины.
"Уведомление о катастрофе направлено на Украину - государство разработчика самолета. Украина назначила уполномоченного представителя и советников для участия в расследовании в рамках Приложения 13 к Чикагской конвенции", – пояснили в МАК.
Спасательные работы на месте падения самолета прекращены к утру 12 февраля, когда стало понятно, что никто из 65 пассажиров и 6 членов экипажа не выжил. По сообщению МЧС РФ, к середине дня в понедельник на месте крушения обнаружено более 400 фрагментов тел погибших и собрано более 300 обломков самолета. К настоящему времени обследована примерно половина территории в 30 га, где могут быть останки.
Накануне, в воскресенье, 11 февраля, в 14:28 мск с радаров диспетчеров пропал самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", вылетевший из аэропорта "Домодево" в Орск в 14:21 мск. Спустя несколько минут в Раменском районе Подмосковья были обнаружены обломки самолета. Погиб 71 человек.
В состав комиссии по расследованию крушения пассажирского авиалайнера входят четыре подкомиссии и две рабочие группы. Каждая из них продолжает выяснение причин и обстоятельств авиакатастрофы в своем направлении, пишет РИА ФАН.
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