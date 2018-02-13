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На месте крушения Ан-148 нашли более тысячи фрагментов тел

Фото: Наталья Дмитрак/ ТАСС
продолжениеНазваны причины крушения Ан-148
Также в районе авиакатастрофы в Подмосковье обнаружены около 500 обломков самолета

Такие данные поступили утром во вторник, 13 февраля, из оперативного штаба с места происшествия.

"Обнаружены 1489 фрагментов тел и 498 обломков воздушного судна", – уточнил РИА "Новости" представитель штаба.

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Сегодня же будут подняты обломки самолета, находящиеся в воронке. Это сделают с помощью автокрана и кранов-манипуляторов, отмечает "Газета.ру"

Накануне были найдены оба черных ящика. Межгосударственный авиационный комитет уже начал их расшифровку.

Ранее в авиакомпании заявили, что перед вылетом Ан-148 прошел плановую проверку и был исправен. Однако временно прекратили эксплуатацию всех шести таких самолетов и пообещали помощь в расследовании. В офисе "Саратовских авиалиний" проведены обыски, данные по крушению изъяты.

Днем в воскресенье, 11 февраля, через несколько минут после взлета из "Домодедово" разбился летевший в Орск Ан-148 "Саратовских авиалиний". На борту находились 71 человек, все они погибли.

В момент падения пожара в самолете не было. Взрыв, как установлено Следственным комитетом России, произошел только после падения Ан-148. До этого некоторые эксперты сказали, что проблема – в двигателе и самолет разрушился еще в воздухе, а не на земле.

Фоторепортаж
Выживших нет: в Подмосковье разбился Ан-148
Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Фото: ТАСС Фото: ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Яна ЕГОРОВА
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