На месте крушения Ан-148 нашли более тысячи фрагментов тел
Такие данные поступили утром во вторник, 13 февраля, из оперативного штаба с места происшествия.
"Обнаружены 1489 фрагментов тел и 498 обломков воздушного судна", – уточнил РИА "Новости" представитель штаба.
Сегодня же будут подняты обломки самолета, находящиеся в воронке. Это сделают с помощью автокрана и кранов-манипуляторов, отмечает "Газета.ру".
Накануне были найдены оба черных ящика. Межгосударственный авиационный комитет уже начал их расшифровку.
Ранее в авиакомпании заявили, что перед вылетом Ан-148 прошел плановую проверку и был исправен. Однако временно прекратили эксплуатацию всех шести таких самолетов и пообещали помощь в расследовании. В офисе "Саратовских авиалиний" проведены обыски, данные по крушению изъяты.
Днем в воскресенье, 11 февраля, через несколько минут после взлета из "Домодедово" разбился летевший в Орск Ан-148 "Саратовских авиалиний". На борту находились 71 человек, все они погибли.
В момент падения пожара в самолете не было. Взрыв, как установлено Следственным комитетом России, произошел только после падения Ан-148. До этого некоторые эксперты сказали, что проблема – в двигателе и самолет разрушился еще в воздухе, а не на земле.
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