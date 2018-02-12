Ан-148 стал разваливаться еще в воздухе
Причины крушения Ан-148, на борту которого погиб 71 человек, еще предстоит узнать, однако эксперты считают, что виной этому стал двигатель, а самолет разрушился еще в воздухе, а не на земле.
Источник из Летно-исследовательского института имени М.М. Громова, считает, что версию теракта на воздушном судне можно исключить, так как двигатель получил серьезные повреждения. Он отметил, что Ан-148, видимо, развалился на части еще до удара.
"Все говорит о том, что двигатель разрушился в воздухе. Думаю, именно разрушение двигателя привело к разрушению конструкции самолета. Второй двигатель, думаю, найдется целым и невредимым", – цитирует его Life.ru.
Другой специалист уверен, что из-за возгорания двигателя взорвались топливные баки, которые находятся в крыле. По его словам, самолет мог разрушиться еще в воздухе, так у него нет достаточно прочной конструкции.
Эксперт из ЛИИ имени Громова предположил, что причиной катастрофы стал горящий трубопровод.
"Некачественная турбина запросто может разорваться, что могло привести к пожару и взрыву", – сказал он.
Авиационный эксперт Сергей Крутоусов считает, что к аварии привели некачественный материал лопастей либо производственный брак.
Очевидцы произошедшего утверждают, что перед падением был слышан сильный хлопок, передает "ТВ Центр".
"Там наверху непонятно было все, светилось, как фейерверк. Все вертелось, кружилось, а потом взрыв сверху, а потом, когда упал, тоже взрыв был", – рассказала Залина Голованова.
Еще один свидетель заявил, что самолет "колом зашел в землю".
При этом рассказы людей не сходятся между собой. Кто-то говорит о том, что Ан-148 развалился в небе, а кто-то утверждает, что он был цел и упал на землю.
Ценную информацию даст расшифровка бортовых самописцев. На данный момент продолжаются поиски второго черного ящика.
Самолет Ан-148, следовавший рейсом Москва – Орск, разбился 11 февраля в Подмосковье. На борту находилось 6 членов экипажа и 65 пассажиров. Погибли все.
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