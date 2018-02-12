Теракт на борту Ан-148 назван маловероятным

Стали известны детали авиакатастрофы в Московской области

Самолет Ан-148 рухнул в воскресенье, 11 февраля, спустя четыре минуты после взлета. На его борту находился 71 человек. В настоящий момент рассматриваются несколько причин случившегося.

Рейс должен был начаться в 14:00, однако его отложили и воздушное судно оторвалось от полосы в Домодедово только в 14:24. По какой причине произошла задержка неизвестно. Вопросы вызывает и странное поведение самолета в воздухе. Сразу после взлета, он набрал высоту – 1,8 км, но потом резко пошел вниз до 1,5 км, однако позже Ан-148 вновь поднялся, после чего упал на землю.

Бывший вице-президент Федерального профсоюза авиационных диспетчеров России Андрей Булин считает, что пилоты такими действиями пытались предотвратить катастрофу и вытащить самолет.

"Раз в службу движения не доложили пилоты, значит, было что-то очень резкое, неожиданное, было не до докладов. У них есть правило, что сначала нужно бороться за живучесть, за управление самолетом, а потом доклад", – цитирует его газета Взгляд.

Следователи уже исключили версии о некачественном топливе и столкновением с другим объектов в воздухе. Спасатели не нашли обломки еще одного воздушного судна. Кроме того, Ан-148 оснащен системой предупреждения столкновений.

Несмотря на то, что самолет прошел полную проверку перед вылетом, он эксплуатировался с нарушениями. Проблемы связаны с периодичностью замены масла в редукторах и с промывкой воздушного стартера. Делать это необходимо через каждые 375 летных часов, однако такую профилактику совершали лишь с периодичностью 750 часов, передает "Интерфакс".

Основной причиной случившегося считается мгновенное разрушение двигателя. Специалисты утверждают, что его лопасти могли разрушить фюзеляж, отчего самолет быстро рухнул на землю. При этом версия теракта маловероятна, но для ее полного исключения на месте были взяты пробы на наличие остатков взрывчатых веществ, сообщает "Коммерсант".

Также в Сети опубликовали записи разговора с диспетчером, на которых он закладывает маршрут, а летчик отвечает и прощается. Никаких сообщений о внештатной ситуации на самолете не поступало.

В настоящее время был найден только один бортовой самописец, поиски другого продолжаются.

Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков потребовал обеспечить транспортный коридор на месте крушения, чтобы спасатели смогли легко передвигаться. По его мнению, большую часть обломков уберут в течение семи суток, так как в этом районе сложный рельеф и много снега.

Самолет Ан-148, следовавший рейсом "Москва-Орск" разбился 11 февраля в Подмосковье. На борту находилось 6 членов экипажа и 65 пассажиров. Погибли все.



