Спасательные работы на месте крушения Ан-148 закончены
Спасательная операция на месте авиакатастрофы в Подмосковье завершена. Об этом сообщил представитель местного управления МЧС.
Район поиска разделен на квадраты и в настоящее время обследуется, доложил главе МЧС Владимиру Пучкову руководитель поиcково-спасательной операции Сергей Полетыкин, сообщает сайт спасательного ведомства. Следователи продолжают работу на месте катастрофы.
Зона крушения самолета будет обследована беспилотниками, чтобы определить основные точки проведения поисково-спасательных работ. А с утра ее разведают совместно со Следственным комитетом России.
Кроме того, МЧС выделит снегоходы и другую технику для обеспечения работы экспертов Межгосударственного авиационного комитета и следователей СКР. Также Владимир Пучков поручил организовать транспортный коридор к месту, где произошло крушение самолета.
Самолет авиакомпании "Саратовские авиалинии", следовавший из Домодедово в Орск, разбился в Раменском районе вблизи населенного пункта Степановское. На борту Ан-148 находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.
Причины катастрофы пока неизвестны. Первоначально предполагалось, что это могли быть погодные условия, ошибка экипажа, техническая неисправность, а также отказ и последующий взрыв одного из двигателей воздушного судна.
Список погибших пассажиров опубликован. Почти все они – жители Оренбургской области, среди них два иностранца и трое несовершеннолетних.
Из многих стран и международных организаций поступили соболезнования в связи с трагедией.
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