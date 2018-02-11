Под Москвой разбился пассажирский самолет

Ан-148, пропавший с радаров через несколько минут после вылета из Домодедово, упал в Раменском районе

В воскресенье в Подмосковье потерпел крушение пассажирский самолет Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии", выполнявший рейс из Москвы в Орск. Обломки воздушного судна обнаружены в районе населенного пункта Степановское Раменского района.

К месту падения самолета направлена группа спасателей сообщили в МЧС. В готовность введены отряд "Центроспас" и центр "Лидер".

Место катастрофы было обнаружено в течение часа, обломки разлетелись в радиусе километра. Сообщается, что на месте крушения найдены фрагменты тел.

"Интерфакс" передает со ссылкой на источник, что техника не может проехать к месту крушения и спасатели идут туда пешком.

Упавший самолет был произведен менее восьми лет назад. Ранее он эксплуатировался в авиакомпании "Россия", а затем был передан "Саратовским авиалиниям".

Ранее телеграм-канал Mash сообщал, что вылетевший из аэропорта Домодедово в 14:21 мск самолет через 7 минут после взлета (по другой информации – через 2 минуты) неожиданно исчез с экранов радаров.

ТАСС со ссылкой на источник уточняет, что на борту находился 71 человек: 65 пассажиров и 6 членов экипажа.

На место катастрофы выехал министр транспорта РФ Максим Соколов.



Следственный комитет возбудил по факту крушения уголовное дело по ч. 3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).