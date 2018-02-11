Под Москвой разбился пассажирский самолет
В воскресенье в Подмосковье потерпел крушение пассажирский самолет Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии", выполнявший рейс из Москвы в Орск. Обломки воздушного судна обнаружены в районе населенного пункта Степановское Раменского района.
К месту падения самолета направлена группа спасателей сообщили в МЧС. В готовность введены отряд "Центроспас" и центр "Лидер".
Место катастрофы было обнаружено в течение часа, обломки разлетелись в радиусе километра. Сообщается, что на месте крушения найдены фрагменты тел.
"Интерфакс" передает со ссылкой на источник, что техника не может проехать к месту крушения и спасатели идут туда пешком.Упавший самолет был произведен менее восьми лет назад. Ранее он эксплуатировался в авиакомпании "Россия", а затем был передан "Саратовским авиалиниям".
Ранее телеграм-канал Mash сообщал, что вылетевший из аэропорта Домодедово в 14:21 мск самолет через 7 минут после взлета (по другой информации – через 2 минуты) неожиданно исчез с экранов радаров.
ТАСС со ссылкой на источник уточняет, что на борту находился 71 человек: 65 пассажиров и 6 членов экипажа.
На место катастрофы выехал министр транспорта РФ Максим Соколов.
Следственный комитет возбудил по факту крушения уголовное дело по ч. 3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
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