Названы первые версии крушения Ан-148

Упавший в Подмосковье самолет эксплуатировался с нарушениями

Причину крушения самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний", разбившегося в воскресенье днем после вылета из аэропорта Домодедово, будет устанавливать специальная комиссия. Расследованием катастрофы займется центральный аппарат Следственного комитета России.



В качестве первых версий катастрофы называют погодные условия, ошибку экипажа, а также техническую неисправность воздушного судна. Однако источник ТАСС в экстренных службах подчеркнул, что экстремальных погодных условий в момент катастрофы не было.

Газета "МК" со ссылкой на источник в Ространснадзоре пишет, что в ноябре прошлого года в ходе проверки разбившегося самолета "Саратовских авиалиний" были выявлены нарушения.

По данным издания, проверка авиакомпании шла в течение месяца. В ходе изучения состояния Ан-148-100В бортовой номер RA-61704 был выявлен факт нарушения периодичности замены масла в редукторах и промывки фильтра воздушного стартера. В соответствии с программой техобслуживания периодичность должна составлять 375 летных часов, однако на этом самолете она составляла 750 часов, то есть вдвое превышала норму.

Телеграм-канал Mash пишет, что причиной крушения Ан-148 стал отказ и последующий взрыв одного из двигателей.

