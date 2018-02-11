Страшные подробности крушения Ан-148

Перед трагедией был слышен хлопок

От упавшего в районе деревни Степановское самолета ничего не осталось. Лайнер полностью разрушен, его обломки валяются повсюду.

Такую картину с места происшествия описывают жители Подмосковья, которые невольно стали свидетелями страшной трагедии, унесшей жизни более 70 человек.

"Сперва что-то взорвалось под крылом, и оно загорелось. После этого была еще одна вспышка и самолет резко упал вниз. Вспышку видели все. Все было так быстро", – цитирует телеграмм-канал Mash одного из очевидцев.

Другой свидетель подтвердил, что все произошло буквально за несколько минут. Местные подумали сначала, что взорвалась котельная, передает Telegram-канал Huepub.

По данным еще одного источника, на борту разбившегося самолета были дети. Юноша 17 лет, мальчик 12 лет и еще один малыш – ему было 5 лет. Официально данные никто не подтвердил.

По данным Life-SHOT найдены тела двух погибших. Поиски остальных осложняются – погодные условия не самые благоприятные – сильный снег и ветер.

Другой свидетель рассказал, что перед падением, самолет взорвался в воздухе. "Взрыв...Большое облако, вот как ядерный, только в миниатюре!" , – сообщил он.

В это время в аэропорту Орска собрались близкие пассажиров Ан-148. Трудно передать атмосферу в зале ожидания. Люди все еще верят, что их друзья и родственники живы. Мужчины плачут, большинство в шоке.

Самолет, следовавший рейсом "Москва– Орск" потерпел крушение днем 11 февраля в Подмосковье. На борту лайнера вместе с членами экипажа находился 71 человек. По предварительной информации никто не выжил.

Что стало причиной трагедии пока не выяснили. Пока есть несколько версий.