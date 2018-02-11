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Страшные подробности крушения Ан-148

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
продолжениеВыживших нет: в Подмосковье разбился Ан-148
Перед трагедией был слышен хлопок

От упавшего в районе деревни Степановское самолета ничего не осталось. Лайнер полностью разрушен, его обломки валяются повсюду. 

Такую картину с места происшествия описывают жители Подмосковья, которые невольно стали свидетелями страшной трагедии, унесшей жизни более 70 человек. 

"Сперва что-то взорвалось под крылом, и оно загорелось. После этого была еще одна вспышка и самолет резко упал вниз. Вспышку видели все. Все было так быстро", – цитирует телеграмм-канал Mash одного из очевидцев. 

Другой свидетель подтвердил, что все произошло буквально за несколько минут. Местные подумали сначала, что взорвалась котельная, передает Telegram-канал Huepub.

По данным еще одного источника, на борту разбившегося самолета были дети. Юноша 17 лет, мальчик 12 лет и еще один малыш – ему было 5 лет.  Официально данные никто не подтвердил. 

По данным Life-SHOT найдены тела двух погибших. Поиски остальных осложняются – погодные условия не самые благоприятные – сильный снег и ветер. 

Другой свидетель рассказал, что перед падением, самолет взорвался в воздухе. "Взрыв...Большое облако, вот как ядерный, только в миниатюре!" , – сообщил он.

В это время в аэропорту Орска собрались близкие пассажиров Ан-148. Трудно передать атмосферу в зале ожидания. Люди все еще верят, что их друзья и родственники живы. Мужчины плачут, большинство в шоке. 

Самолет, следовавший рейсом "Москва– Орск" потерпел крушение днем 11 февраля в Подмосковье. На борту лайнера вместе с членами экипажа находился 71 человек. По предварительной информации никто не выжил. 

Что стало причиной трагедии пока не выяснили. Пока есть несколько версий

Фоторепортаж
Выживших нет: в Подмосковье разбился Ан-148
Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Фото: ТАСС Фото: ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Ольга ЧИСТЯКОВА
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