Выживших нет: в Подмосковье разбился Ан-148

Вылетевший из Домодедово рейс с 71 человеком на борту упал в малонаселенной местности

Самолет "Саратовских авиалиний" пропал с экранов радаров через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово.

Обломки Ан-148 были найдены близ деревни Степановское Раменского района Подмосковья.

По информации источника "Интерфакса" в экстренных службах, выживших в катастрофе нет. Погиб 71 человек, находившийся на борту: 65 пассажиров, все – жители Орска, и 6 членов экипажа.

