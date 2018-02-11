Выживших нет: в Подмосковье разбился Ан-148

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Самолет "Саратовских авиалиний" пропал с экранов радаров через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово.
Обломки Ан-148 были найдены близ деревни Степановское Раменского района Подмосковья.
По информации источника "Интерфакса" в экстренных службах, выживших в катастрофе нет. Погиб 71 человек, находившийся на борту: 65 пассажиров, все – жители Орска, и 6 членов экипажа.
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