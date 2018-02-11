СМИ: на месте крушения АН-148 найдены обломки вертолета
Разбившийся сегодня в Раменском районе Подмосковья самолет "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс Москва – Орск, мог упасть в результате столкновения с вертолетом.
Источник в правоохранительных органах сообщил изданию "Лента.ру", что неподалеку от места падения Ан-148 обнаружены обломки второго воздушного судна. По данным другого источника, этим воздушным судном был вертолет.
Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация о том, что самолет мог столкнуться с вертолетом "Почты России". Но там заявили, что это не соответствует действительности: "У нас нет своих вертолетов", – приводит ТАСС ответ сотрудника пресс-службы.
В "Почте России" пояснили, что на борту Ан-148 был небольшой мешок с корреспонденцией. Этим объясняется появление разлетевшихся по земле писем на опубликованных в интернете видеозаписей с места крушения.
В качестве версий катастрофы неофициально называют отказ и последующий взрыв одного из двигателей.
Сообщается также, что разбившийся самолет эксплуатировался с нарушениями: проведенная в прошлом году проверка показала, что периодичность замены масла в редукторах и промывки фильтра воздушного стартера вдвое превышала норму.
На борту разбившегося Ан-148 находился 71 человек: 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.
Вертолетный поисково-спасательный отряд "Ангел", участвовавший в поиске обломков, не смог обнаружить выживших. "Наша разведка местности по поиску выживших результатов не дала", – сообщили в пресс-службе "Ангела".
Опубликован список погибших пассажиров. По предварительной информации, почти все они – жители Оренбургской области.
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