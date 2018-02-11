Версия о столкновении в воздухе подтверждается. Выживших в катастрофе нет

Разбившийся сегодня в Раменском районе Подмосковья самолет "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс Москва – Орск, мог упасть в результате столкновения с вертолетом.

Источник в правоохранительных органах сообщил изданию "Лента.ру", что неподалеку от места падения Ан-148 обнаружены обломки второго воздушного судна. По данным другого источника, этим воздушным судном был вертолет.

Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация о том, что самолет мог столкнуться с вертолетом "Почты России". Но там заявили, что это не соответствует действительности: "У нас нет своих вертолетов", – приводит ТАСС ответ сотрудника пресс-службы.

В "Почте России" пояснили, что на борту Ан-148 был небольшой мешок с корреспонденцией. Этим объясняется появление разлетевшихся по земле писем на опубликованных в интернете видеозаписей с места крушения.

В качестве версий катастрофы неофициально называют отказ и последующий взрыв одного из двигателей.

Сообщается также, что разбившийся самолет эксплуатировался с нарушениями: проведенная в прошлом году проверка показала, что периодичность замены масла в редукторах и промывки фильтра воздушного стартера вдвое превышала норму.

На борту разбившегося Ан-148 находился 71 человек: 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

Вертолетный поисково-спасательный отряд "Ангел", участвовавший в поиске обломков, не смог обнаружить выживших. "Наша разведка местности по поиску выживших результатов не дала", – сообщили в пресс-службе "Ангела".

Опубликован список погибших пассажиров. По предварительной информации, почти все они – жители Оренбургской области.

