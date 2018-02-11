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Опубликован список погибших в катастрофе Ан-148

продолжениеОдин из пассажиров Ан-148 чудом выжил
В Сети появились фамилии тех, кто находился на борту злополучного лайнера

МЧС опубликовало на своем сайте список погибших пассажиров и экипажа рухнувшего Ан-148.

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Фоторепортаж
Выживших нет: в Подмосковье разбился Ан-148
Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Фото: ТАСС Фото: ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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