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Один из пассажиров Ан-148 чудом выжил

Фото: Марина Лысцева/ТАСС
продолжениеПредсмертные слова пилота рухнувшего Ан-148
Мужчина сдал билет в последний момент

Максим Коломейцев мог стать 66 пассажиром рейса Москва-Орск. Житель Сочи сдал билет на злополучный рейс в последний момент – за пару дней до трагедии. 

Мужчина рассказал, что хотел отправиться в Орск , чтобы отпраздновать свой день рождения. 

" Я живу в Сочи, был второй повод туда поехать – купить машину новую. Но ее сборка задержалась, и она придет только 17 числа. Билеты брали Сочи – Москва – Орск. С девушкой собирались лететь, но за несколько дней сдали билеты", – цитирует его РЕН ТВ

Самолет Ан-148 рухнул в Подмосковье 11 февраля. На борту вместе с членами экипажа находился 71 человек. Никто не выжил. 


Фоторепортаж
Выживших нет: в Подмосковье разбился Ан-148
Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Фото: ТАСС Фото: ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Ольга ЧИСТЯКОВА
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