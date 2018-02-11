Один из пассажиров Ан-148 чудом выжил

Мужчина сдал билет в последний момент

Максим Коломейцев мог стать 66 пассажиром рейса Москва-Орск. Житель Сочи сдал билет на злополучный рейс в последний момент – за пару дней до трагедии.

Мужчина рассказал, что хотел отправиться в Орск , чтобы отпраздновать свой день рождения.

" Я живу в Сочи, был второй повод туда поехать – купить машину новую. Но ее сборка задержалась, и она придет только 17 числа. Билеты брали Сочи – Москва – Орск. С девушкой собирались лететь, но за несколько дней сдали билеты", – цитирует его РЕН ТВ.



Самолет Ан-148 рухнул в Подмосковье 11 февраля. На борту вместе с членами экипажа находился 71 человек. Никто не выжил.



