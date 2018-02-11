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Предсмертные слова пилота рухнувшего Ан-148

Фото: ТАСС
продолжениеКто был на борту рухнувшего самолета
Коллеги погибшего командира рассказали подробности о его жизни и заверили, что упавший самолет был исправен

Перед катастрофой главный пилот успел доложить на землю, что его судно неисправно. Это были его последние слова. Об этом рассказал источник. 

Якобы летчик заявил, что у руководимого им судна проблемы и сказал, что планирует посадить самолет в московском аэропорту "Жуковский", пишет "Газета.ru". 

После в Сети появились записи разговора с диспетчером. На опубликованных Mash аудио, диспетчер закладывает маршрут, а летчик отвечает и прощается. 

Главным пилотом упавшего самолета Ан-148 был Валерий Иванович Губанов. Он – опытный летчик. Об этом рассказал представитель пресс-службы "Саратовских авиалиний". 

"У Валерия Ивановича 2800 часов налета на данном типе самолета, а всего пять тысяч часов налета", – приводит РИА "Новости" выдержки из сообщения. 

Там же отметили, что никаких претензий к исправности рухнувшего судна не было. 

При этом телеканал РЕН-ТВ сообщил, что самолет перед вылетом не прошел обработку противообледенительной жидкостью. Якобы от этого отказался сам капитан. 

Эту информацию подтвердил и другой источник, правда уже в разговоре с RNS. 

"Командир воздушного судна принял решение не проводить противообледенительную обработку перед вылетом", – уточнил он. 

В это время нашли черный ящик Ан-148, пишет ТАСС со ссылкой на МЧС. 

Всех родственников погибших в ближайшее время доставят в Москву спецрейсом. 

Самолет Ан-148, следовавший рейсом "Москва-Орск" разбился 11 февраля в Подмосковье. На борту находилось 6 членов экипажа и 65 пассажиров. Погибли все. 

Из-за чего рухнул самолет пока неизвестно. Есть несколько версий случившегося. 

О том, что происходило в момент трагедии рассказали очевидцы. 

Фоторепортаж
Выживших нет: в Подмосковье разбился Ан-148
Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Фото: ТАСС Фото: ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Ольга ЧИСТЯКОВА
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