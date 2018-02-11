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Кто был на борту рухнувшего Ан-148

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Среди погибших пассажиров были дети

Среди 65 погибших пассажиров самолета Ан-148 было, как минимум, трое детей. Об этом рассказал знакомый с ситуацией источник. 

"Старшему, по предварительным данным, было 17 лет, второму – 13 лет и самому младшему – 5 лет", – цитирует его РИА"Новости". 

Также в Сети появились данные о других погибших в катастрофе. 

Одной из стюардесс злополучного рейса была красавица, Анастасия Славинская. По фото, которые выкладывала девушка в соцсетях видно, как она любила свою маму, радовалась жизни. На каждом снимке она улыбалась и дарила своим друзьям нежность и радость. 

Пилотом рухнувшего лайнера был Валерий Иванович Губанов. Опытный летчик. Коллеги запомнили его как профессионала своего дела. 

Его напарником по последнему рейсу стал пилот Сергей Гамбарян. Он в авиацию пошел по стопам отца. Сначала работал бортпроводником, а после отучился на летчика, пишет "МК". Дома в Москве у него остались жена и дети. 

Фото: соцсети

Еще одним пассажиром Ан-148 был Илья Ставский. Сегодня, 11 февраля он отмечал день рождения, пишет телеграмм-канал Mash. 


Среди погибших оказался гражданин Швейцарии. Об этом рассказала глава пресс-службы администрации Орска Елена Абрамова.

"Известно, что на борту находился гражданин Швейцарии, который летел на запуск новой установки на завод "Орскнефтеоргсинтез", – передает ее слова "Интерфакс". 

Еще одним пассажиром трагического рейса "Москва – Орск" должен был стать Максим Коломейцев. В последний момент мужчина сдал билет. 

Самолет следовавший из Москвы в Орск разбился днем 11 февраля в Подмосковье. На борту Ан-148 находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Никто не выжил. 

Поиски жертв продолжаются до сих пор. Работу спасателей осложняет  лютая метель. Работать приходится в непростых обстоятельствах. 

Скоро в столицу РФ спецбортом прилетят родственники погибших. Для опознания тел жертв будут использовать генетическую экспертизу, рассказал министр транспорта Максим Соколов. 

"Ввиду того, что, судя по всему, выживших в этой авиакатастрофе на данный момент нет, качество биоматериалов такое, что придется делать экспертизу генную", – цитирует его ТАСС. 

Причина случившегося пока неизвестна. Есть несколько версий



Фоторепортаж
Выживших нет: в Подмосковье разбился Ан-148
Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Фото: ТАСС Фото: ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Ольга ЧИСТЯКОВА
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