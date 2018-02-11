Кто был на борту рухнувшего Ан-148
Среди 65 погибших пассажиров самолета Ан-148 было, как минимум, трое детей. Об этом рассказал знакомый с ситуацией источник.
"Старшему, по предварительным данным, было 17 лет, второму – 13 лет и самому младшему – 5 лет", – цитирует его РИА"Новости".
Также в Сети появились данные о других погибших в катастрофе.
Одной из стюардесс злополучного рейса была красавица, Анастасия Славинская. По фото, которые выкладывала девушка в соцсетях видно, как она любила свою маму, радовалась жизни. На каждом снимке она улыбалась и дарила своим друзьям нежность и радость.
Пилотом рухнувшего лайнера был Валерий Иванович Губанов. Опытный летчик. Коллеги запомнили его как профессионала своего дела.
Его напарником по последнему рейсу стал пилот Сергей Гамбарян. Он в авиацию пошел по стопам отца. Сначала работал бортпроводником, а после отучился на летчика, пишет "МК". Дома в Москве у него остались жена и дети.
Еще одним пассажиром Ан-148 был Илья Ставский. Сегодня, 11 февраля он отмечал день рождения, пишет телеграмм-канал Mash.
Среди погибших оказался гражданин Швейцарии. Об этом рассказала глава пресс-службы администрации Орска Елена Абрамова.
"Известно, что на борту находился гражданин Швейцарии, который летел на запуск новой установки на завод "Орскнефтеоргсинтез", – передает ее слова "Интерфакс".
Еще одним пассажиром трагического рейса "Москва – Орск" должен был стать Максим Коломейцев. В последний момент мужчина сдал билет.
Самолет следовавший из Москвы в Орск разбился днем 11 февраля в Подмосковье. На борту Ан-148 находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Никто не выжил.
Поиски жертв продолжаются до сих пор. Работу спасателей осложняет лютая метель. Работать приходится в непростых обстоятельствах.
Скоро в столицу РФ спецбортом прилетят родственники погибших. Для опознания тел жертв будут использовать генетическую экспертизу, рассказал министр транспорта Максим Соколов.
"Ввиду того, что, судя по всему, выживших в этой авиакатастрофе на данный момент нет, качество биоматериалов такое, что придется делать экспертизу генную", – цитирует его ТАСС.
Причина случившегося пока неизвестна. Есть несколько версий.
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