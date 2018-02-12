Мир скорбит о погибших в авиакатастрофе под Москвой

Из многих стран поступили соболезнования родным и близким погибших при крушении Ан-148

Одними из первых слова поддержки прислали власти Украины. Их передал министр иностранных дел Павел Климкин. Ранее в МИД Незалежной сообщали, что граждан страны на борту Ан-148 не было.

Также выразили соболезнования "семьям погибших и народу России" в связи с авиакатастрофой в Московской области в Белом доме. "Соединенные Штаты глубоко опечалены трагической гибелью людей на борту рейса 703 саратовской авиакомпании", – сказано в заявлении пресс-службы администрации американского президента, передает РИА "Новости".

Прозвучали слова поддержки и в МИД, а также в Министерстве гражданской авиации Египта. "Египет выражает солидарность с правительством и народом дружественной России, столкнувшейся с этим испытанием", – сказано в заявлении внешнеполитического ведомства.

Не остался в стороне и не слишком благосклонный в последнее время по отношению к нашей стране Международный олимпийский комитет. Оттуда также поступило соболезнование родным и близким погибших в авиакатастрофе в Подмосковье. В олимпийской деревне на проходящих в Пхёнчхане зимних Играх-2018 МОК организовал зону траура, пишет РИА "Новости".

Слова поддержки родным погибших, народу и правительству России пришли и от генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. В заявлении официального представителя генсека говорится, что "генеральный секретарь с глубокой скорбью узнал о трагической авиакатастрофе в Московской области, в которой погибли все пассажиры и члены экипажа".

Ан-148 "Саратовских авиалиний", летевший из Москвы в Орск, разбился в воскресенье, 11 февраля, через несколько минут после взлета из столичного аэропорта "Домодедово". На борту находился 71 человек – 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

В МЧС России подтвердили ранее появившиеся данные о том, что на борту разбившегося Ан-148 находились двое иностранцев – граждане Швейцарии и Азербайджана. Об этом говорится в обновленном списке пассажиров на сайте ведомства.