Мир скорбит о погибших в авиакатастрофе под Москвой
Одними из первых слова поддержки прислали власти Украины. Их передал министр иностранных дел Павел Климкин. Ранее в МИД Незалежной сообщали, что граждан страны на борту Ан-148 не было.
Также выразили соболезнования "семьям погибших и народу России" в связи с авиакатастрофой в Московской области в Белом доме. "Соединенные Штаты глубоко опечалены трагической гибелью людей на борту рейса 703 саратовской авиакомпании", – сказано в заявлении пресс-службы администрации американского президента, передает РИА "Новости".
Прозвучали слова поддержки и в МИД, а также в Министерстве гражданской авиации Египта. "Египет выражает солидарность с правительством и народом дружественной России, столкнувшейся с этим испытанием", – сказано в заявлении внешнеполитического ведомства.
Не остался в стороне и не слишком благосклонный в последнее время по отношению к нашей стране Международный олимпийский комитет. Оттуда также поступило соболезнование родным и близким погибших в авиакатастрофе в Подмосковье. В олимпийской деревне на проходящих в Пхёнчхане зимних Играх-2018 МОК организовал зону траура, пишет РИА "Новости".
Слова поддержки родным погибших, народу и правительству России пришли и от генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. В заявлении официального представителя генсека говорится, что "генеральный секретарь с глубокой скорбью узнал о трагической авиакатастрофе в Московской области, в которой погибли все пассажиры и члены экипажа".
Ан-148 "Саратовских авиалиний", летевший из Москвы в Орск, разбился в воскресенье, 11 февраля, через несколько минут после взлета из столичного аэропорта "Домодедово". На борту находился 71 человек – 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.
В МЧС России подтвердили ранее появившиеся данные о том, что на борту разбившегося Ан-148 находились двое иностранцев – граждане Швейцарии и Азербайджана. Об этом говорится в обновленном списке пассажиров на сайте ведомства.
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