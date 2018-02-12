Звезды поддержали семьи погибших при крушении Ан-148
Многие знаменитости сегодня опубликовали на своих страницах в соцсетях траурные фото Ан-148, унесшего жизни 71 человек.
"Как такое могло случиться?! Трагедия в мирное время. Соболезнования семьям погибших, нет слов", – написала Кристина Орбакайте.
Николай Басков оставил в микроблоге запись: "Мои глубочайшие соболезнования".
"Соболезную и скорблю с семьями, в чьи дома пришло горе", – присоединился Игорь Николаев.
"Какое горе! Мои соболезнования семьям погибших. Жизнь может оборваться в миг по не зависящим от людей причинам... Как важно дорожить жизнью, быть добрее и уметь прощать", – эмоционально высказалась Анастасия Волочкова.
На странице Наталии Гулькиной несколько часов назад появилась запись: "Страшно.... и больно.....как же так".
О крушении рейса 703 Максим Галкин узнал уже после своего концерта. "Приношу от нашей семьи самые глубокие соболезнования семьям погибших в страшной авиакатастрофе. Большая беда, душой с вами", – написал он.
"Такие новости
обезоруживают и обездвиживают ... близкие и родственники погибших пассажиров
пожалуйста не падайте духом !!!!!! Вечная память Скорбим", – выразил соболезнования Дима Билан.
Присоединились к словам поддержки и подписчики звезд.
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