Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Звезды поддержали семьи погибших при крушении Ан-148

Максим Галкин. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
продолжениеАн-148 стал разваливаться еще в воздухе
Максим Галкин узнал о страшной трагедии после своего концерта

Многие знаменитости сегодня опубликовали на своих страницах в соцсетях траурные фото Ан-148, унесшего жизни 71 человек. 

"Как такое могло случиться?! Трагедия в мирное время. Соболезнования семьям погибших, нет слов", – написала Кристина Орбакайте.

По теме

Николай Басков оставил в микроблоге запись: "Мои глубочайшие соболезнования".

"Соболезную и скорблю с семьями, в чьи дома пришло горе", – присоединился Игорь Николаев.

"Какое горе! Мои соболезнования семьям погибших. Жизнь может оборваться в миг по не зависящим от людей причинам... Как важно дорожить жизнью, быть добрее и уметь прощать", – эмоционально высказалась Анастасия Волочкова.

На странице Наталии Гулькиной несколько часов назад появилась запись: "Страшно.... и больно.....как же так".

О крушении рейса 703 Максим Галкин узнал уже после своего концерта. "Приношу от нашей семьи самые глубокие соболезнования семьям погибших в страшной авиакатастрофе. Большая беда, душой с вами", – написал он. 

"Такие новости обезоруживают и обездвиживают ... близкие и родственники погибших пассажиров пожалуйста не падайте духом !!!!!! Вечная память Скорбим", – выразил соболезнования Дима Билан.

Присоединились к словам поддержки и подписчики звезд.  

Фоторепортаж
Выживших нет: в Подмосковье разбился Ан-148
Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Фото: ТАСС Фото: ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Денис ЗВЯГИН
новости партнеров
Загрузка...

Скандальная Олимпиада-2018 официально открылась

Сценарий праздника держался в строгом секрете

Рубль спасли американцы

Обвал фондовых индексов неожиданно укрепил российскую валюту

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей