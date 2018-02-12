Их не отпустило небо: погибшие в Ан-148 любили летать

Среди жертв авиакатастрофы много тех, кто считал полеты своей судьбой

"Ты так полюбила небо, что оно тебя не отпустило…", "Ты так шла к своей мечте и вот так..." Эти слова друзей и близких 21-летней стюардессы Виктории Коваль, погибшей при падении самолета Ан-148 в Подмосковье, приводит "РЕН ТВ". Виктория всегда мечтала о небе и, несмотря возражения семьи, шла к своей цели. Год назад ее мечта осуществилась. "Самая прекрасная работа", – говорила она. О своем осуществленном желании летать она написала в соцсети незадолго да трагической гибели.

У второго пилота Ан-148 Сергея Гамбаряна с авиацией была связана вся жизнь. Его отец – заслуженный пилот, за штурвалом сидел до пенсии, сообщает "МК". Сестра – стюардесса. Сергей себе иной судьбы – без неба – не представлял. Сначала работал бортпроводником. Потом пошел учиться на пилота. Получив диплом, устроился в авиакомпанию в Иркутске, а затем перевелся в Саратовские авиалинии, чтобы быть ближе к семье, чаще видеться с родными. И вот – встреч больше не будет.

Командиром разбившегося воздушного судна был Валерий Губанов. Большую часть своей 52-летней жизни он тоже провел в небе – сначала как военный летчик, потом как пилот гражданской авиации. В его послужном списке более 5 тыс. часов налета, из них 2,8 тыс. на самолетах типа Ан-148.

А 27-летний Владимир Ремарчук самолетами не управлял, но небо обожал. Вертолеты, парашюты – это все очень интересовало его. Даже служил он в десантных войсках, пишет Life.ru. Последним снимком, опубликованным им в соцсети, оказалась фотография на фоне вертолета. В Орск он летел домой.

Илья Ставский тоже летел домой. Одиннадцатого февраля ему исполнилось 33 года, и он спешил отметить праздник в кругу родных и друзей. Сейчас все его близкие собрались, только Ильи с ними нет и уже никогда не будет.

Красавица Кристина Момзикова очень любила путешествовать. За свои 23 года она где только не побывала. В самолет она садилась как в такси – обычный транспорт. Авиакатастрофа не оставила ей шансов.

Наденька К. стала самой маленькой жертвой авиакатастрофы. Пятилетняя девочка летела в Орск вместе с мамой. Она так мало успела увидеть в своей жизни.

Авиакатастрофа Ан-148 в Подмосковье 11 февраля прервала 71 жизнь.