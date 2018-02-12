Их не отпустило небо: погибшие в Ан-148 любили летать
"Ты так полюбила небо, что оно тебя не отпустило…", "Ты так шла к своей мечте и вот так..." Эти слова друзей и близких 21-летней стюардессы Виктории Коваль, погибшей при падении самолета Ан-148 в Подмосковье, приводит "РЕН ТВ". Виктория всегда мечтала о небе и, несмотря возражения семьи, шла к своей цели. Год назад ее мечта осуществилась. "Самая прекрасная работа", – говорила она. О своем осуществленном желании летать она написала в соцсети незадолго да трагической гибели.
У второго пилота Ан-148 Сергея Гамбаряна с авиацией была связана вся жизнь. Его отец – заслуженный пилот, за штурвалом сидел до пенсии, сообщает "МК". Сестра – стюардесса. Сергей себе иной судьбы – без неба – не представлял. Сначала работал бортпроводником. Потом пошел учиться на пилота. Получив диплом, устроился в авиакомпанию в Иркутске, а затем перевелся в Саратовские авиалинии, чтобы быть ближе к семье, чаще видеться с родными. И вот – встреч больше не будет.
Командиром разбившегося воздушного судна был Валерий Губанов. Большую часть своей 52-летней жизни он тоже провел в небе – сначала как военный летчик, потом как пилот гражданской авиации. В его послужном списке более 5 тыс. часов налета, из них 2,8 тыс. на самолетах типа Ан-148.
А 27-летний Владимир Ремарчук самолетами не управлял, но небо обожал. Вертолеты, парашюты – это все очень интересовало его. Даже служил он в десантных войсках, пишет Life.ru. Последним снимком, опубликованным им в соцсети, оказалась фотография на фоне вертолета. В Орск он летел домой.
Илья Ставский тоже летел домой. Одиннадцатого февраля ему исполнилось 33 года, и он спешил отметить праздник в кругу родных и друзей. Сейчас все его близкие собрались, только Ильи с ними нет и уже никогда не будет.
Красавица Кристина Момзикова очень любила путешествовать. За свои 23 года она где только не побывала. В самолет она садилась как в такси – обычный транспорт. Авиакатастрофа не оставила ей шансов.
Наденька К. стала самой маленькой жертвой авиакатастрофы. Пятилетняя девочка летела в Орск вместе с мамой. Она так мало успела увидеть в своей жизни.
Авиакатастрофа Ан-148 в Подмосковье 11 февраля прервала 71 жизнь.
Скандальная Олимпиада-2018 официально открылась
Сценарий праздника держался в строгом секрете
Рубль спасли американцы
Обвал фондовых индексов неожиданно укрепил российскую валюту
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- За пуском SpaceX наблюдали пришельцы
- Пьяных инопланетян засекли на Бермудах
- Раскрыта тайна похищения людей пришельцами
Сирия
- Погибшего пилота Су-25 доставили на родину
- Миссия сбитого в Сирии пилота Су-25 оставила вопросы
- Российский Су-25 в Сирии сбили специально
Выбор читателей
- Пугачева исчезнет в 2018 году
- Воришки придумали новый способ обмана пенсионеров
- Мать пермского головореза отказалась от него
- Табаков навсегда попрощался со зрителями
- На Цымбалюк-Романовскую напали в "Прямом эфире"
- В Крыму прогремел взрыв
- Рубль нокаутируют к выборам
- Венчание Пугачевой ужаснуло поклонников
- Биткоин опустился до минимума
- Российские поезда утащили с Украины рабочие рельсы
- Джигарханян выиграл от развода
- Разгадана главная тайна "пьяного мальчика"
- Путин раскрыл правду о стукаче WADA
- Апокалипсис грянет через 2 недели
- Россияне выйдут на Олимпиаде под Георгиевским флагом
- Саакашвили захватил Раду
- Назван признак скорой смерти
- Центробанк обрушил рубль
- Пугачева обвенчалась с пятым мужем
- Пропавшую участницу "Дома-2" нашли в тяжелом состоянии
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина