Названы причины крушения Ан-148
Круг версий авиакатастрофы в Подмосковье сужается. Вариант взрыва двигателя следователи исключили и теперь приоритетными считают некачественное топливо, возможное обледенение самолета, а также ошибку экипажа.
Представитель СК Светлана Петренко утверждает, что лайнер не разрушился в воздухе, а взорвался уже при ударе о землю, сообщается на сайте ведомства.
Найденные самописцы позволят экспертам восстановить детально полет самолета и установить точную причину катастрофы, однако это займет время.
Специалист Летно-исследовательского института имени М.М. Громова считает, что, возможно, Ан дозаправили топливом и забыли влить специальную жидкость для двигателей наподобие незамерзайки для машины. В горючее могли попасть капли воды, которые замерзли и заблокировали проход керосина через фильтры. В пользу этой теории говорит то, что экипаж не сообщал о внештатной ситуации, которая произошла моментально, передает Life.ru.
По другой версии причиной крушения могло стать некачественное топливо. Эксперты взяли необходимые пробы и после проверки дадут свое заключение.
Также рассматривается вариант ошибки пилотов. По словам эксперта Сергея Крутоусова, командир Валерий Губанов мог отказаться от обработки самолета противообледенительной жидкостью, что привело к аварии.
Герой России летчик-испытатель Магомед Толбоев возмущен деятельностью Росавиации, которая, по его мнению, не занимается и не следит за подготовкой экипажей.
"Нет сейчас летчиков – одни тыкалки, операторы – тычут в кнопки, ничего не соображая. Поэтому у нас и катастрофы одна страшнее другой – Казань, Ярославль и так далее", – сказал он URA.RU. По словам Толбоева, "причина гибели самолета Ан-148 – это совершенно неподготовленный экипаж", так как "пилоты все сделали неправильно, одни ошибки, так называемый человеческий фактор, они убили людей".
На месте крушения Ан-148 в Московской области завершается поисковая операция. Все найденные обломки доставят в Жуковский центр для подробного изучения.
Днем в воскресенье, 11 февраля, через несколько минут после взлета из аэропорта "Домодедово" разбился летевший в Орск Ан-148 "Саратовских авиалиний". На борту находился 71 человек, все они погибли.
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