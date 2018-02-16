Пилоты Ан-148 ругались и кричали

Перед крушением в кабине пилотов шел разговор на повышенных тонах

Командир экипажа и второй пилот лайнера Ан-148, потерпевшего крушение в воскресенье, 11 февраля, в Подмосковье, до самого столкновения с землей так и не могли понять, что произошло с техникой. Поэтому и не смогли избежать аварии. К такому выводу пришли специалисты после расшифровки данных речевого самописца.

Следователи пока не раскрывают дословно разговор пилотов. Известно лишь, что он был недолгим. По информации "Коммерсанта", перед вылетом пилоты читают вслух контрольную карту, включая механизмы и проверяя показания приборов. Но обогрев приемников полного давления в действие не приводят, хотя этот пункт есть в карте.

Сразу после взлета пилоты замечают, что показания скорости на приборах разные и, более того, крайне низкие. В кабине начинается брань. Летчики не знают, что делать. Пытаются поднять скорость, одновременно наклоняя самолет к земле. В самом конце в криках уже совсем не разобрать слова.

Получается, пилоты так и не поняли, что с приборами и почему лайнер падает, отмечает URA.RU. Крики и паника тем более никак не могли помочь делу. В Росавиации уже учли этот момент и решили создать тренинг для пилотов Ан-148, где будут моделироваться ситуации отказа различных приборов.

Тем временем в СКР приобщили к делу данные параметрического и речевого бортовых самописцев. Расследование уголовного дела о гибели 71 человека в результате авиакатастрофы продолжается.