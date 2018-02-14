Superjet столкнулись с проблемой рухнувшего Ан-148

В Росавиацию поступали сигналы о расхождениях датчиков скорости еще до авиакатастрофы в Подмосковье

Неполадки, которые, по предварительным данным, привели к крушению Ан-148 "Саратовских авиалиний", – довольно распространенное явление в период снегопадов и морозов. Особенно этим грешит гордость отечественного авиапрома Superjet-100. И самое главное, что в Росавиации об этом знали.

Ранее, 12 февраля, во второй день после гибели 71 человека, летевшего на Ан-148 из Москвы в Орск, ведомство разослало телеграмму руководителям авиакомпаний и операторам аэродромов с указанием обратить особое внимание на недостатки аэродромного обеспечения полетов, которые вызывают обледенение фюзеляжа перед приемником воздушного давления и приводят к сбою датчиков скорости.

В телеграмме, подлинность которой "Коммерсанту" подтвердили в Росавиации, указывается, что только 4-5 февраля, когда в Москве шел сильный снег, в аэропорту "Шереметьево" с данной проблемой столкнулись семь экипажей самолетов SSJ 100 "Аэрофлота". При взлете или даже еще разбеге у командиров лайнеров и вторых пилотов датчики показывали разную скорость. В итоге все принимали решение прекратить взлет.

Расследования показывали, что неполадки были вызваны попаданием воды в приемники системы воздушных сигналов с обледеневшего фюзеляжа. В одном случае эксперты пришли к заключению, что виной стало невключение обогрева приемников полного давления.

Именно на эти причины указывает Межгосударственный авиационный комитет (МАК), расследующий причины крушения Ан-148. Они восстановили ход событий в последние минуты полета самолета. Примерно через 2 минуты 30 секунд командир и помощник стали получать разные данные о скорости. Сработала сигнализация. Разница в показаниях датчиков усугублялась.

Пилоты отключили автопилот и попытались справиться с ситуацией вручную. В этот момент один из датчиков вообще показал скорость 0 км/ч, а второй – 540-560 км/час. Но и второй вдруг "упал" до 200 км/час. Все это происходило в считанные секунды. Пилоты не успели понять, что происходит с машиной и что делать им. Эксперты считают, что самолет врезался в землю на скорости 800 км/час.

Только после этого в Росавиации осознали, насколько серьезны те сигналы, которые поступали им ранее, о случаях с расхождениями показаний датчиков в снежную погоду. Авиакомпаниям и аэропортам велено внимательнее относиться к предполетной подготовке самолета. А там – как повезет. С рейсов самолеты линейки SSJ 100 и другие, сталкивающиеся с данной проблемой, не сняли.

Претензий к самолету Sukhoi Superjet 100 у Росавиации нет, передает телеканал "360" со ссылкой на само ведомство. Однако необходимо обратить внимание на низкое качество подготовки летного поля к взлету и посадке воздушных судов.