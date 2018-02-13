Выдвинута официальная версия крушения Ан-148

К такому результату пришел МАК после расшифровки данных самописцев лайнера

Межгосударственный авиационный комитет расшифровал информацию параметрического самописца потерпевшего авиакатастрофу пассажирского самолета Ан-148 в Подмосковье, сообщает РИА "Новости".

Предварительный анализ выявил, что авария могла произойти из-за неверных данных о скорости полета борта, вызванных ошибкой приборов, что, в свою очередь, связано с "обледенением ППД (приемники полного давления) при выключенном состоянии систем их обогрева".



По данным МАК, "особая ситуация" начала развиваться через две с половиной минуты после отрыва на высоте около 1 тыс. 300 метров и скорости 465-470 км/час. Именно в этот момент появились расхождения в показаниях скорости от МВП1 (модуль воздушных параметров) (ППД1) левого летчика и МВП3 (ППД3, резервный).

Следующие данные будут получены после расшифровки речевого самописца самолета.

Самолет "Саратовских авиалиний" Ан-148, выполнявший рейс №703 Домодедово – Орск, рухнул 11 февраля в Раменском районе Московской области около населенного пункта Степановское. На борту находился 71 человек. Все погибли.