Полковник ВВС в отставке заявил, что на борту упавшего в Подмосковье самолета мог произойти взрыв

В прошлом военный летчик Виктор Алкснис поделился мнением о крушении самолета. Офицер, который за 25 лет службы с десяток раз был членом разных комиссий по расследованию подобных авиакатастроф, обратил внимание на нестыковки в информации, которая поступила из официальных источников.

На своей странице в соцсети он поместил собственную версию трагедии. Признав, что часто по ходу выяснения обстоятельств крушения происходили конфликты, причиной которых было стремление снять с себя ответственность и переложить ее на кого-то другого, он отметил/, что такую же ситуацию увидел, наблюдая за ходом расследования недавней авиакатастрофы в Подмосковье.

"Но есть серьезные отличия: главная цель – не допустить признания причиной катастрофы теракт", – написал Алкснис. Но "сделать это весьма сложно, поскольку неоднократно в СМИ проходила официальная информация - обломки самолета разбросаны в радиусе километра от места падения", пояснил летчик свои предположения.

Так как площадь, на которую разлетелись куски Ан-148, составила более 30 га, "значит, самолет начал разрушаться еще в воздухе, что наиболее вероятно могло произойти только в двух случаях – столкновение с другим летательным аппаратом или же взрыв на борту самолета", подчеркнул он.

И его удивило опубликованное через несколько часов после крушения заключение экспертов ФСБ, будто экспертиза обломков самолета подтвердила отсутствие следов взрывчатки. По словам летчика, провести экспертизу всех обломков, притом что они "разбросаны на большой площади и многие еще не найдены до сих пор", просто нереально.

Потом заявление сделал и СКР. Согласно ему, "в момент падения воздушное судно находилось в целостности, без возгорания, взрыв возник после падения самолета". А среди обломков фрагментов какого-либо другого летательного аппарата не обнаружено, поэтому столкновение с другим воздушным судном исключено.

Тем самым, подытожил Алкснис, оба солидных ведомства "категорически отвергли возможность теракта". А сообщение МЧС РФ о разбросе обломков на площади в 30 га и в радиусе 1 км от места падения осталось фактом.

И второй момент. Как правило, напомнил эксперт, черные ящики устанавливают в хвосте самолета, чтобы у них было больше шансов уцелеть при ударе о землю, и "они жестко крепятся к фюзеляжу самолета". А оперативный штаб сообщил, что детали хвоста с прикрепленным к ним бортовым речевым регистратором обнаружены в 1 км от места падения самолета. Но такого не могло случиться, если не было разрушения самолета и он целым ударился о землю.

Как показала практика расследования авиапроисшествий, когда самолет уже рухнул на землю, даже если он после этого и взорвался, "хвост остается на месте падения и никуда не улетает", сказал Алкснис. Вот и возникает мысль, "что некоторые должностные лица получили команду замять теракт", заключил летчик.

Да и слова некоторых очевидцев заставляют задуматься. "Мы все слышали гул, потом взрыв. Один", – рассказал один из них.

А территория, на которой обнаружили и продолжают находить детали разбившегося Ан-148, действительно 30 га (что по площади достигает 40 с лишним футбольных полей), подтвердили сайту "Комсомольская правда" в МЧС. При этом накануне спасатели расширили зону поисков и находят там в основном мелкие или средние фрагменты.

