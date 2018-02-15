Пилоты Ан-148 впали в панику перед гибелью

Расшифрован речевой самописец самолета, потерпевшего крушение в Подмосковье

Эксперты Международного авиационного комитета (МАК) смогли снять данные с речевого самописца Ан-148, разбившегося в Подмосковье в воскресенье, 11 февраля. Если судить по разговорам в кабине, то командир корабля и второй пилот сразу заметили расхождения в показателях датчиков скорости.

"Пилоты Ан-148 не могли понять, почему приборы показывают разную скорость, выключили автопилот и стали снижаться. А этого делать было нельзя. Перед самым падением началась паника, и пилоты уже не контролировали ситуацию", – сообщает Telegram-канал Mash.

Тем временем специалисты Межгосударственного авиационного комитета продолжают расшифровку бортовых самописцев Ан-148, которые содержат данные о переговорах пилотов лайнера. Все необходимое для этого у МАК есть, поэтому помощи экспертов с Украины не потребуется, отмечают "Известия".

При этом МАК готов включить разработчиков самолета в состав комиссии для расследования причин авиакатастрофы.

Ранее в МАК выдвинули версию, что проблемы с датчиками скорости могли быть вызваны обледенением фюзеляжа из-за неправильного обслуживания лайнера в аэропорту. Оказалось, что в Росавиацию уже поступали сигналы об аналогичных проблемах на других самолетах.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", летевший из Москвы в Орск, потерпел крушение в Раменском районе Подмосковья днем 11 февраля. Жертвами авиакатастрофы стали 65 пассажиров и 6 членов экипажа.

На месте падения самолета уже найдены 6 тыс. 479 фрагментов тел погибших. Кроме того, обнаружено 4139 обломков фюзеляжа и собрано 46 пакетов личных вещей жертв крушения, отмечает телеканал "360".