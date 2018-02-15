Здоровье
- Рак научились лечить без боли
- Ученые нашли простой способ сбросить вес
- Вакцину от рака нашли в мертвецах
Специалистам Межгосударственного авиационного комитета (МАК) удалось расшифровать данные звукового самописца потерпевшего крушение пассажирского лайнера Ан-148 в Подмосковье 11 февраля. Об этом сообщается сегодня на сайте МАК.
"Расшифровка и предварительный анализ записи подтвердили информацию, зарегистрированную параметрическим регистратором полетных данных", - говорится в заявлении комитета.
Отмечается, что информация с речевого самописца передана в Следственный комитет РФ.
Результаты расшифровки подтвердили официальную версию, которую комиссия МАК выдвинула 13 февраля. По данным комитета, наиболее вероятной причиной катастрофы самолета стал вызванный обледенением сбой в работе индикаторов скорости у пилотов, что привело к критически быстрому снижению самолета.
К данному выводу специалисты МАК пришли после анализа записей бортового параметрического самописца лайнера.
Ранее в четверг, 15 февраля, об успешной работе с речевым регистратором экспертов комитета сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов на Российском инвестиционном форуме в Сочи.
"В целом информацию, записанную на звуковом самописце, удалось расшифровать. Она будет принята к рассмотрению причин катастрофы, как МАКом, так и СК", – цитирует министра ТАСС.
Самолет "Саратовских авиалиний" упал днем 11 февраля в Раменском районе Подмосковья спустя несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. Погибли 65 пассажиров и 6 членов экипажа.
Как передавал в тот же день телеканал РЕН ТВ, по его информации, перед вылетом капитан лайнера якобы отказался
обработать самолет противообледенительной жидкостью.
От наших талантливых спортсменов уплыла серебряная награда
Контракт на поставку российских истребителей уже подписан