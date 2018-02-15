Его данные подтвердили информацию параметрического регистратора

Специалистам Межгосударственного авиационного комитета (МАК) удалось расшифровать данные звукового самописца потерпевшего крушение пассажирского лайнера Ан-148 в Подмосковье 11 февраля. Об этом сообщается сегодня на сайте МАК.

"Расшифровка и предварительный анализ записи подтвердили информацию, зарегистрированную параметрическим регистратором полетных данных", - говорится в заявлении комитета.

Отмечается, что информация с речевого самописца передана в Следственный комитет РФ.

Результаты расшифровки подтвердили официальную версию, которую комиссия МАК выдвинула 13 февраля. По данным комитета, наиболее вероятной причиной катастрофы самолета стал вызванный обледенением сбой в работе индикаторов скорости у пилотов, что привело к критически быстрому снижению самолета.

К данному выводу специалисты МАК пришли после анализа записей бортового параметрического самописца лайнера.

Ранее в четверг, 15 февраля, об успешной работе с речевым регистратором экспертов комитета сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"В целом информацию, записанную на звуковом самописце, удалось расшифровать. Она будет принята к рассмотрению причин катастрофы, как МАКом, так и СК", – цитирует министра ТАСС.

Самолет "Саратовских авиалиний" упал днем 11 февраля в Раменском районе Подмосковья спустя несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. Погибли 65 пассажиров и 6 членов экипажа.

Как передавал в тот же день телеканал РЕН ТВ, по его информации, перед вылетом капитан лайнера якобы отказался обработать самолет противообледенительной жидкостью.

