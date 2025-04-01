Ситуация на международной арене сильно меняется

Известный российский академик Сергей Глазьев назвал долларовую систему "разлагающейся" и объявил о скором крахе этой валюты. Эксперт выразил уверенность, что России и другим странам БРИКС необходимо как можно быстрее создать новую валютно-финансовую архитектуру.

Это станет важным шагом для защиты от нестабильности долларовой системы, которая, по словам аналитика, начинает разрушаться. Он отметил, что цель новой архитектуры – обеспечить устойчивое развитие, чтобы страны могли успешно преодолеть экономические потрясения.

Академик подчеркнул, что эпоха доллара как мировой резервной валюты фактически завершается. Он указал, что все больше стран перестают рассматривать "зеленые бумажки" в качестве безопасного актива, так как доллар стал "политически токсичным".

В рамках выхода из сложившейся ситуации страны БРИКС активно работают над созданием новой цифровой мировой расчетной валюты, которая сможет заменить доллар в международных расчетах. Эти шаги, по словам академика, являются не просто реакцией на кризис старой системы, но и залогом успешного развития в будущем.

К слову, ранее в США с досадой раскрыли главный козырь России.