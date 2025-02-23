Эксперт рассказал, что делать со старыми долларами

В России лучше этого не делать

Российские обменники либо отказываются принимать старые доллары, либо соглашаются покупать их с дисконтом в 10-15%, что совершенно невыгодно россиянам. Экономист Георгий Остапкович поделился советом, как лучше поступить с американской наличной валютой в сложившейся ситуации.

По его словам, сейчас на руках у российских граждан находится минимальное количество старых долларов. Тем не менее, ревизию валютных запасов лучше провести на всякий случай, чтобы попытаться избежать проблем в будущем. Это касается купюр, выпущенных в конце прошлого или начале нынешнего веков.

Обменять старые доллары на новые можно, но лучше делать это не в России, говорит эксперт.

"Проще всего обратиться к друзьям, которые ездят за границу, и отдать им старые доллары. Эти банкноты продолжают принимать в Европе и Азии", – отметил он.

Другой вариант – самостоятельно поехать за рубеж и попробовать обменять наличность на более свежую.