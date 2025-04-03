Эксперты раскрыли, где находятся бункеры Зеленского

По всей стране разбросаны подземные укрепленные помещения со всем необходимым

Президент Владимир Зеленский, вероятно, в последнее время все чаще находится в бункере, опасаясь за свою жизнь. На это указывают его публикации в соцсетях на фоне белых стен, а не украшеных интерьеров своего кабинета. Эксперты раскрыли местонахождение тайных убежищ лидера.

По словам политолога Владимира Скачко, одно из них находится в самом центре Киева – под офисом украинского президента. Это многофункциональная система помещений, где есть все необходимое: канализация, электричество, водоснабжение, системы очистки воздуха, запасные выходы и лифты.

Украинские источники говорят, что бункер включает в себя несколько переходов, соединяющих его со зданиями парламента и правительства.

"Чтобы попасть в это место, нужен специальный пропуск, то есть даже сотрудник кабмина туда просто так пройти не мог", – рассказал побывавший там политолог Василий Вакаров.

Еще один бункер располагается под зданием завода "Арсенал". Сообщается, что один из его подземных тоннелей ведет в охраняемое помещение со всеми необходимыми условиями для проживания. Третий находится во Львове. Там есть построенный в советское время подземный бункер связи Прикарпатского военного округа "Абрикос", хотя его состояние до конца неизвестно.

Эксперты говорят, что в распоряжении президента есть также подземные помещения имеются в Ивано-Франковске, Виннице и Прикарпатье. Каждый из них имеет свои существенные достоинства, поэтому нельзя исключать, что глава Украины может скрываться где-то там, подальше от столицы.