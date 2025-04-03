Чехия потребовала от России вернуть 100 млн крон за аренду земли

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Российское государство должно Чехии более 100 миллионов крон, или 4,3 млн долларов за аренду домов и квартир. Об этом заявил министр иностранных дел страны Ян Липавский.
По его словам, сейчас Москва контролирует в республике около 80 домов и земельных участков, за аренду которых не платит денег. Конфисковывать имущество власти пока не планируют, вместо этого они хотят получить средства за использование объектов и подали на Россию в суд.
Чиновник указал, что в советские годы Россия также использовала эти дома и участки на безвоздмезной основе. Такое он понять может, поскольку это могло объясняться "братской любовью к СССР". Но сейчас отношения между странами находятся в другой точке.
"Они не платили и тридцать лет после революции. Мы сейчас судимся с ними за это, сумма уже составляет сто миллионов крон", – заявил Липавский.
Также дипломат считает, что Европа должна ограничить свободное передвижение российских дипломатов и членов их семей в пределах Шенгенской зоны. Он уверен, что каждый из них должен получать отдельную визу для пребывания в каждой стране ЕС, поскольку может работать на российские спецслужбы и заниматься разведывательной деятельностью.
Ранее чешские власти начали готовить закон о предотвращении отмывания денег из РФ.
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