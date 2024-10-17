Европейцы действуют весьма изощренно

Чешские власти разработали способ законного изъятия средств у россиян. Местный Минюст до конца года планирует подготовить проект закона, который будет направлен на предотвращение так называемого "отмывания денег" из нашей страны.



Согласно этому документу, прокуратура получит право запускать процедуру по выявлению активов с неким "неясным происхождением". Далее судебные спецы будут завершать делопроизводство, вынося постановление об изъятии средств. В процессе могут использоваться любые виды доказательств, включая такой незаконный метод вторжения в частную жизнь, как прослушивание бесед по телефону. Отнятые у российских граждан деньги будут пополнять чешскую казну.

В последние годы страна активно продвигает антироссийскую политику и является одним из лидеров русофобских настроений в Евросоюзе. Местные власти регулярно высказывают безосновательные опасения, что россияне якобы используют чешские финансовые институты для отмывания денег, полученных от "преступной деятельности".

Такие меры Праги вызывают обеспокоенность у российских граждан, чьи активы могут быть под угрозой изъятия. Введение этого законопроекта может усилить напряжение в отношениях между странами и добавить новые аспекты в европейскую политику по отношению к российскому капиталу.

К слову, ранее глава Чехии жестко оценил "мирный" план Киева.