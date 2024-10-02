В Европе привыкли вешать всех собак на нашего президента

Грубые заявления европейских политиков в адрес российского лидера Владимира Путина давно стали печальной обыденностью. Недавно с очередным выпадом выступила руководительница главного внешнеполитического ведомства ФРГ Анналена Бербок. На ее хамство уже едко ответили в Москве.



Сенатор Алексей Пушков не обошел своим вниманием слова фрау о том, что глава нашей страны якобы заинтересован и торжествует из-за падения правительства ФРГ. Сенатор весомо заметил, что дама не учитывает реальное положение дел внутри самой Германии. В первую очередь, проблемы немецкого правительства заключаются не во внешних факторах, а в низком уровне поддержки среди собственных граждан.

Пушков отметил, что две трети населения ФРГ недовольны политикой правящей коалиции и хотели бы видеть смену власти. Это указывает на внутренний кризис доверия к текущему руководству страны. Столь низкая популярность кабинета министров вызвана ошибками в экономической и социальной политике, а также последствиями энергокризиса и роста стоимости жизни. Однако Бербок неуклюже пытается обвинить во всем главу нашей страны.

"Вы хотите обрадовать Путина ?!" – последний аргумент западных лузеров, которым уже нечем оправдать собственную бездарность", – подчеркнул сенатор.

Напомним, ранее Владимир Путин прямо объявил о ядерном ответе на агрессию.