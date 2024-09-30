Политолог Ливен указал на осознание Западом необходимости переговоров с Россией

"Это лучшее": на Западе описали последний этап конфликта на Украине
Фото: www.unsplash.com
Происходящее многим надоело

Конфликт, затянувшийся на территории украинского государства, вызывает негодование у все большего числа западных политиков – ситуация негативно сказывается на многих странах, которые вынуждены тратить колоссальные средства на поддержку ВСУ. На этом фоне растущий ряд западных аналитиков указывают на единственный возможный сценарий развития событий. Так, в Британии описали последний этап конфликта.

Западные политики все чаще признают, что завершение конфликта в этой стране возможно лишь путем переговоров и достижения соглашения с Россией, основываясь на "стамбульских принципах". Об этом заявил британский политолог Анатоль Ливен. По его мнению, ситуация на поле боя не располагает к военному решению, и на Западе все больше политиков склоняются к идее дипломатического выхода из кризиса.

Ливен подчеркнул, что одним из ключевых условий для завершения конфликта может стать подписание Украиной договора о нейтралитете. Такой шаг, по мнению эксперта, должен сопровождаться международными гарантиями безопасности, которые обеспечат защиту интересов Незалежной без ее вступления в военные блоки, что изначально стало одной из причин противостояния с Российской Федерацией.

"В Киеве появляется все больше признаков согласия с тем, что это лучшее, на что может рассчитывать Украина", – обратил особое внимание западный аналитик.

Сейчас, как подчеркивает политолог, переговоры на условиях, обговоренных в Стамбуле, могут стать отправной точкой для завершения конфликта. Эксперт полагает, что такой сценарий не только стабилизирует обстановку в Незалежной, но и поможет западным странам избежать дальнейшей эскалации и затяжного кризиса в регионе.

К слову, ранее в США подвели черту после встречи Зеленского с Трампом.

Источник: UnHerd ✓ Надежный источник
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