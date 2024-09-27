Киевский лидер все понял

Сегодня, 27 сентября, состоялась встреча украинского лидера Владимира Зеленского с бывшим американским президентом и претендентом на этот высокий пост от республиканцев Дональдом Трампом. После этого знакового события в США выступили с громким заявлением и фактически подвели черту под судьбой киевского верховода.



Известный американский аналитик, ветеран ВМС США Джек Пособец подчеркнул, что глава киевского режима наконец-то понял, что ситуация складывается отнюдь не в пользу возглавляемого им государства. Эксперт обратил внимание на поведение гостя из Незалежной и объявил, что теперь никаких вопросов не осталось, понятно, что песенка Киева спета.

"Посмотрите на жестикуляцию и мимику Зеленского. Он знает, что все кончено", – отрезал аналитик.

Кортеж незалежных делегатов под усиленной охраной покинул башню Trump Tower в центре Нью-Йорка, где состоялись переговоры двух видных политиков. Их общение продлилось около часа.

Во время беседы бывший руководитель США четко обозначил свою позицию по поводу украинского конфликта и заявил, что в случае победы в предвыборной гонке постарается найти "хорошее решение" для обеих сторон. Как известно, Трамп не является ярым сторонником дальнейшего финансирования Киева и готов обсуждать условия урегулирования с Москвой.

Позиция Трампа относительно конфликта на территории украинского государства отличается от официальной линии Вашингтона. Его готовность к переговорам с Москвой и нежелание продолжать активную поддержку киевского режима могут существенно изменить направление внешней политики США в случае его возвращения в Белый дом.

К слову, ранее пригрозившей разбомбить Россию соседней стране жестко ответили в Москве.