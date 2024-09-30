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Западные эксперты обратили внимание на то, что холодный прием, оказанный украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в вашингтонской администрации, подчеркнул сужающиеся возможности для Киева в текущем конфликте. Аналитики отмечают, что положение Незалежной меняется, ей уже не стоит надеяться на безграничную помощь западных спонсоров.
Американские эксперты отмечают, что сложности в получении поддержки от Вашингтона свидетельствуют о нарастающих рисках для украинской стороны. Во время своего визита руководитель киевского режима представил американским чиновникам так называемый "план победы", но не встретил ожидаемого энтузиазма.
Вашингтонская администрация стала значительно осторожнее подходить к вопросу поддержки Киева, опасаясь шагов, которые Москва могла бы расценить как эскалацию конфликта. Поэтому к предложениям украинского верховода в США отнеслись с явным скептицизмом. По мнению экспертов, реакция американских властей демонстрирует определенное охлаждение интереса к активной поддержке этой республики на фоне затянувшегося конфликта и отсутствия значимых перемен на фронте.
Многие аналитики считают, что такой "холодный душ" сигнализирует о предстоящих трудностях и рисках для Киева. Это может означать не только пересмотр стратегических приоритетов Запада в отношении Украины, но и потенциальное уменьшение военной и финансовой помощи в будущем.
Такое положение дел явно должно опечалить Зеленского, ведь важнейший союзник Киева – США – демонстрируют все большую осторожность в действиях и политических заявлениях.
К слову, ранее было объявлено об осознании Зеленским "конца всего".
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