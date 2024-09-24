Чехия признала проблемы с качеством снарядов для ВСУ

Чехия признала неудобную правду об Украине
Картинка: сгенерировано ИИ
С заявлением выступило Минобороны этой страны

Киевский режим сохраняет возможность оставаться на плаву исключительно благодаря беспрецедентной помощи со стороны западных государств. Впрочем, в этом вопросе бывают досадные промашки. Так, Чехии пришлось признать неудобную правду о поставках снарядов в Незалежную.

В рамках так называемой чешской инициативы киевский режим получает от партнеров как новые, так и старые боеприпасы, что не обошлось без проблем, признала руководитель главного оборонного ведомства республики Яна Чернохова. Министр утверждает, что речь идет о единичных случаях, однако обнародованная немецкими журналистами информация говорит о другом.

Ранее немецкая газета Handelsblatt сообщила, что среди переданных в лапы украинских вояк боеприпасов были снаряды, оснащенные детонаторами, разработанными еще во времена Второй мировой войны. Некоторые из этих снарядов проявили себя не лучшим образом, преждевременно взрываясь и приводя к травмам среди военнослужащих, а также повреждая артиллерийские системы.

Стоит отметить, что украинцы часто жалуются на качество вооружения, которое предоставляют западные спонсоры. Как бы там ни было, особого выбора у незалежных нет, им приходится работать с тем, что есть.

К слову, ранее в США поделились жутким прогнозом для всего человечества.

Источник: Информагентство ЧТК ✓ Надежный источник
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